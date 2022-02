Oscar 2022: "Shang- chi y la leyenda de los diez anillos" y "Spider- Man: No Way Home" alcanzaron una nominación cada una. | Fuente: Composición

En un año lleno de estrenos en películas y series, Marvel Studios logró solo dos nominaciones en los Oscar 2022 en la categoría técnica de Mejor efectos visuales para dos de sus cintas estrenadas en 2021: "Shang-Chi y la leyenda de los diez anillos" y su esperada "Spider-Man: No Way Home".



Ambas películas de la fase 4 del Universo Cinematográfico de Marvel competirán en dicha categoría con la aclamada "Dune" (que suma varias nominaciones en estos premios), "Free Guy" y "No time to die".

Además de estas nominaciones para películas de Marvel Studios, dos actores del UCM también recibieron una nominación por sus interpretaciones en otras cintas. Por un lado, Benedict Cumberbatch por su protagónico en "The Power of the Dog", a quien veremos en la siguiente cinta del UCM, "Doctor Strange and the Multiverse of Madness". Por otro lado, Andrew Garfield por su interpretación en "Tick, Tick... BOOM!", a quien vimos regresar en su papel de Peter Parker a la última cinta de Spider-Man.

TOM HOLLAND PODRÍA SER EL ANFITRIÓN DE LOS OSCAR 2022

En una entrevista reciente con The Hollywood Reporter (THR), el actor Tom Holland expresó su interés en ser el anfitrión de los premios Oscar 2022, que se realizarán este 27 de marzo. Hoy, el mismo medio ha dicho que la “Academia” se ha acercado al intérprete de "Spider-Man: No Way Home" para “explorar esa posibilidad”.

Lo que sí se ha asegurado es que esta edición de los Oscar, la número 94, sí contará con un anfitrión. Así lo ha afirmado la cadena ABC, que tiene la exclusividad de los premios más importantes de la industria del cine.

La última vez que los Oscar contaron con un anfitrión fue en el 2018, cuando Jimmy Kimmel fue el encargado de conducir la ceremonia por segundo año consecutivo. Desde entonces, los premios no han tenido un presentador; fueron distintas celebridades de Hollywood quienes se encargaron de anunciar y entregar los premios a cada categoría.

El año pasado, los Oscars tuvieron una de sus audiencias más bajas, con diez millones y medio de televidentes. Esta sería la razón para retomar la fórmula del anfitrión, que tan buenos resultados dio en el pasado.

NUESTROS PODCASTS

Entendí esa referencia

EER 3x21 Todo lo que nos gustó (y no nos gustó tanto) de Spider-Man No Way Home





Y por fin llegó el día tan esperado. Vimos la nueva película del amigo Spidey y nos metimos la conversa de la vida, con las referencias y lo que nos pareció el cierre de la saga. Vamos así: Empezamos haciendo comentarios generales; en el minuto 15 hablamos del problema planteado para Peter Parker; desde el minuto 29 hablamos de los villanos (¡oh!, Willem, ¡oh! Alfred), para comentar la aparición de YA SABEN QUIÉNES desde el minuto 52; y ya luego hasta de las escenas post créditos rajamos. Menú completo para ti, que siempre nos escuchas. Ya se viene el final de temporada (o del podcast, quién sabe).