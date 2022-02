La ceremonia de los nominados a los Oscar 2022 se realizó este martes 8 de febrero. | Fuente: Twitter

El próximo 27 de marzo se realizará la tan ansiada entrega de los Oscar 2022. Para ello, se necesita conocer a los nominados en las diferentes categorías, así que la academia está ofreciendo un evento donde nombrará a cada una de ellas.

Para este año solo concursaron las cintas estrenadas entre el 1 de marzo y el 31 de diciembre de 2021, en total son 276 películas que compiten para llevarse la estatuilla de oro a 'Mejor película'.

Conoce la lista completa de nominados a los Oscar 2022.

Nominados a los Oscar 2022

Mejor película

“Belfast”

“CODA”

“No mires atrás”

“Drive My Car”

“King Richard”

“Licorice Pizza”

“El poder del perro”

“West Side Story”

“El callejón de las almas perdidas”

Mejor actor

Javier Bardem – “Being the Ricardos”

Benedict Cumberbatch – “El poder del perro”

Andrew Garfield – “Tick, Tick, Boom”

Will Smith – “King Richard”

Denzel Washington – “La tragedia de Macbeth”

Mejor actriz

Jessica Chastain – “Los ojos de Tammy Faye”

Olivia Colman – “La hija oscura”

Penelope Cruz – “Madres paralelas”

Nicole Kidman – “Being the Ricardos”

Kristen Stewart – “Spencer”

Mejor actriz de reparto

Kristen Dunst – “The power of the dog”

Judi Dench – “Belfast”

Jessie Buckley – “The lost daughter”

Ariana DeBose – “West side story”

Aunjanue Ellis – “King Richard”

Mejor actor de reparto

Ciaran Hinds – “Belfast”

Troy Kotsur – “CODA”

Jesse Plemons – “El poder del perro”

Kodi Smit-McPhee – “El poder del perro”

J.K Simmons – “Being the Ricardos”

Mejor diseño de vestuario

“Dune”

“Cruella”

“Cyrano”

“West Side Story”

“Nightmare Alley”

Mejor sonido

“Belfast”

“Dune”

“Sin tiempo para morir”

“El poder del perro”

“West Side Story”





Kirsten Dunst está nominada a dos categorías en los Oscar 2022 por su participación en "El poder del perro". | Fuente: Netflix

Mejor banda sonora

“Madres paralelas” (compuesta por Alberto Iglesias)

“No mires arriba”

“Dune”

“Encanto”

“El poder del perro”

Mejor maquillaje y peinado

“Cruella”

“El Rey de Zamunda”

“Dune”

“The Eyes of Tammy Faye”

“House of Gucci”

Mejor película de animación

“Los Mitchells contra las máquinas”

“Encanto”

“Flee”

“Luca”

“Raya y el último dragón”

Mejor guion original

“Belfast” - Kenneth Branagh

“No mires arriba” - Adam McKay, David Sirota

“El método Williams” - Zach Baylin

“Licorice Pizza” - Paul Thomas Anderson

“La peor persona del mundo” - Joachim Trier and Eskil Vogt

Mejor montaje

“No mires atrás”

“Dune”

“El método Williams”

“El poder del perro”

“Tick, Tick … Boom!”

Mejor película internacional

“Drive my car” (Japón)

“Flee” (Dinamarca)

“Fue la mano de Dios” (Italia)

“Lunana: A Yak in the Classroom” (Bután)

“La peor persona del mundo” (Noruega)

La película animada "Encanto" de Disney está nominada a los Oscar 2022 como 'Mejor banda sonora' y 'Mejor película de animación'. | Fuente: Disney





NUESTROS PODCASTS

Entendí esa referencia

EER 3x22 Final de temporada: nuestro ránking del año, por qué vemos series y películas y el adiós

Se terminó el año y se terminó también la tercera temporada del podcast. Empezamos haciendo un ejercicio de nostalgia seriéfila y cinéfila; luego comentamos cuáles son nuestras producciones favoritas del año; y al final, el momento "que la fuerza te acompañe". Ha sido un gran viaje.