Bob Saget, fue uno de los ausentes en el In Memoriam de los Oscar 2022 | Fuente: AFP

La noche del pasado 27 de marzo se realizó la gala de los premios Oscar, el evento más importante del mundo del séptimo arte. La 94° edición de los galardones de la Academia estuvo llena de sorpresas y polémicas, una de estas, más allá del momento que protagonizó Will Smith y Chris Rocks, fue el In Memoriam, donde nuevamente vuelve a tener notorias ausencias.

Como era de esperarse, uno de los momentos, aparte de los homenajes a las mejores películas del año 2021, es el emocional y honorífico In Memoriam, un segmento tradicional de la programación de los Oscar, en el cual a través de un breve video se rinde culto y se honra a los actores, actrices, productores y demás fallecidos que tuvieron un destacado papel en la industria a lo largo de su vida. Sin embargo, la Academia, como en ocasiones anteriores, no agregó a importantes personalidades del cine.

Gone but certainly not forgotten. https://t.co/uIdWF8Uac3 — The Academy (@TheAcademy) March 28, 2022

Ausencias en el In Memoriam

Tras la polémica del año pasado en la gala de premiaciones de los Oscar, donde la Academia presentó un video muy veloz de los póstumos honrados durante el año previo a la gala, nuevamente la organización cometió otro error dentro de la ceremonia del In Memoriam, esta vez por la ausencia de importantes profesionales del cine y por la manera en que se rindió tributo a estos.

Al respecto de las olvidadas estrellas que no estuvieron en dicho homenaje, se encontraron algunas ausencias de los más icónicos actores del mundo del cine y la televisión, tal como el recordado comediante Bob Saget, recordado por “Tres por tres” o “How I met Your Mother”. Además, Saget obtuvo un premio de la Academia en calidad de estudiante y premio al Mérito por su documental “Through Adam’s Eyes”. Increíblemente, pese a este vínculo, no estuvo presente en el In Memoriam.

Por si fuese poco, la polémica no quedó ahí, ya que muchos críticos del cine tomaron de muy mal gusto el uso del tema “Spirit in the Sky” de Norman Greenbaum, por el hecho que, aparentemente, se realizó una coreografía demasiado alegre para un momento que requiere de respeto.

Sin embargo, más allá del lado negativo de este tributo dentro de la gala de los premios Oscar, algo que el público latino si aplaudió fue el homenaje a la mexicana, Carmen Salinas, quien falleció el pasado 9 de diciembre del 2021.





NUESTROS PODCASTS

Entendí esa referencia

EER 3x22 Final de temporada: nuestro ránking del año, por qué vemos series y películas y el adiós

Se terminó el año y se terminó también la tercera temporada del podcast. Empezamos haciendo un ejercicio de nostalgia seriéfila y cinéfila; luego comentamos cuáles son nuestras producciones favoritas del año; y al final, el momento "que la fuerza te acompañe". Ha sido un gran viaje.