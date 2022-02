¿Qué opina la crítica peruana sobre las nominaciones a los Oscar 2022? | Fuente: The Academy

La Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas dio a conocer la lista de todos los nominados en las 23 categorías de los Oscar 2022, evento que se realizará el próximo 27 de marzo en el Teatro Dolby de Hollywood.

La cinta "The Power of the Dog" encabeza la lista de los nominados con 12 menciones y se perfila como una de las favoritas a llevarse la estatuilla dorada en la categoría mejor película, seguida de cerca por la producción de ciencia ficción "Dune" con 10 nominaciones.

"Belfast", "Coda", "Don't look up", "King Richard", "Licorice pizza", "Nightmare alley", "West side story" y la japonesa "Drive my car", también se suman a la lista más imporante de la ceremonia.





¿QUÉ DICEN LOS CRÍTICOS NACIONALES DE CINE SOBRE LAS NOMINACIONES MÁS RELEVANTES?

Los críticos de cine han dado sus primeras impresiones sobre las categorías más relevantes de la edición 94 de los Oscar. Renato León, por ejemplo, señala que la competencia será muy reñida, principalmente en la categoría mejor película, pero se atreve a dar una predicción sobre la ganadora.

"La gran favorita es, sin dudas, 'The Power of the Dog' de la neozelandesa Jane Campion, que tiene doce nominaciones, pero creo que el punto en contra es que sea de Netflix, lo que podría restarle oportunidades. Ninguna película que tenga ese sello ha ganado hasta ahora", comentó a RPP Noticias.

Sin embargo, "Don't look up" de Adam McKay, es la cinta que podría dar el golpe el día de la ceremonia, "a pesar de no ser una de las mejores de la lista", agrega el crítico de cine. Por otro lado, otra de las categorías más disputadas es la de mejor director, entre los que figuran Paul Thomas Anderson y Steven Spielberg.

"De los cinco directores, cuatro son los más importantes del cine actual, como es el japonés Ryusuke Hamaguchi (Drive My Car), Paul Thomas Anderson (Licorice Pizza), Jane Campion, (The Power of the Dog) y Steven Spielberg (West Side Story). Pero por el número de nominaciones, creo que Jane Campion se llevará el premio".

Respecto a las películas nominadas, Raúl Ortiz, crítico y docente de la carrera de Comunicación de la UCAL, coincide con Renato León al señalar que se trata de una las categorías más reñidas de la competencia. Por lo pronto, hay cuatro cintas que tienen grandes posibilidades de llevarse el máximo premio: "The power of the dog", "Belfast", "Drive my car" y "Licorice pizza".

"Son películas que guardan un valor tanto narrativo como a nivel de propuesta de tema, que además de ser de alta calidad cinematográfica, podrían encajar con los gustos de la Academia", explicó Ortiz tras resaltar que "Drive my car" también compite como mejor película extranjera. "Podría correr la misma suerte que Roma (2019) o Parásitos (2020)", acotó.

¿QUÉ ACTOR Y ACTRIZ PODRÍAN ALZAR LA ESTATUILLA DORADA?

Aunque hay una importante presencia española en las categorías de interpretación, por el lado de Javier Bardem con "Being the Ricardos" y Penélope Cruz por su papel en "Madres paralelas", las predicciones sobre los posibles ganadores apuntan a otros actores.

"En la categoría de mejor actriz la gran favorita era Lady Gaga, todo mundo pensaba que la iban a nominar por su papel como Patrizia Reggiani en "La casa Gucci", al no estar en la lista, el premio podría ir a las manos de Olivia Colman que tiene un excelente performance en "The lost daughter", precisó León.

"En la categoría mejor actor, todas la miradas recaen en Benedict Cumberbatch por su correcto papel en "The power of the dog"; otros actores que podrían dar la sopresa son Andrew Garfield (Tick, tick... boom!) y Denzel Washington por "The tragedy of Macbeth", añadió el crítico.

Para Raúl Ortiz, los Oscar podrían repetir el escenario de los Globos de Oro en la categoría de mejor actor y otorgar su primera estatuilla dorada a Will Smith, gracias a su papel en "King Richard".

"Will Smith, en la reencarnación del papá de Venus y Serena Williams, creo tiene grandes posibilidades, diría que asoma como el favorito de acuerdo a estos pergaminos que ha tenido con otros premios", explicó Ortiz.

"Muy de cerca está Benedict Cumberbatch por su papel en "The power of the dog". También tiene ciertas posibilidades Denzel Washington por su interpretación en "The tragedy of Macbeth", añadió.

En la categoría mejor actriz, Ortiz la tiene más clara. Como parte de sus predicciones, el crítico pone en primer lugar a Nicole Kidman por su trabajo en "Being the Ricardos", donde comparte roles con el español Javier Barden, uno de los nominados a mejor actor.

"Nicole Kidman, interpretando a Lucille Ball en la película "Being The Ricardos", es la gran favorita, tiene una interpretación genial, es uno de sus mejores papeles. Cada vez hace menos películas, pero participa con una mayor calidad interpretativa", sostuvo.

Las actrices Olvia Coltman (The lost daughter) y Jessica Chastain (The eyes of Tammy Faye) también asoman en la competencia pero con menos posibilidades, no creo que tengan ventaja sobre el trabajo de Nicole Kidman", agrego.

