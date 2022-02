Benedict Cumberbatch, Will Smith, Nicole Kidman y Kristen Stewart están entre los nominados

Este 8 de febrero, los Oscar 2022 anunciaron su lista final de nominados en todas las categorías. Entre las que más interés despiertan, están las de mejor actor, ya sea en roles principales o de reparto. Este año, “The Power of the Dog” es la que acumula más nominaciones para sus actores, con cuatro; seguida de “Being the Ricardos”, con tres.

En la categoría de “mejor actor principal”, compiten Benedict Cumberbatch, Javier Bardem, Will Smith, Andrew Garfield y Denzel Washington.

Benedict Cumberbatch interpreta al tosco y receloso Phil Burbank de “The Power of the Dog” y ya fue nominado en el 2014 por “The Imitation Game”. Mientras que Javier Bardem, quien hizo de Desi Arnaz, el esposo de Lucille Ball en "Being the Ricardos", ha sido nominado a mejor actor en dos oportunidades y ha ganado un Oscar a mejor actor de reparto.

Otro que ha sido dos veces nominado a mejor actor es Will Smith, esta es la tercera oportunidad, por su rol protagónico en “King Richard”, donde interpreta al padre de las tenistas Williams. Andrew Garfield ha sido nominado por “Tick, Tick … Boom!”, la cual sería su segunda nominación a mejor actor. En tanto, Denzel Washington, que compite por “The Tragedy of Macbeth”, ya cuenta con dos estatuillas: la de mejor actor y la de mejor actor de reparto.

En la categoría de "mejor actor de reparto", "The Power of the Dog” tiene dos nominados: Jesse Plemons y Kodi Smit-McPhee. Por “Being the Ricardos” está J.K. Simmons. Mientras que Ciarán Hinds ha sido nominado por “Belfast” y Troy Kotsur por una de las sopresas de la lista final: “CODA”.



Mejores actices

Entre las nominadas a mejor actriz hay varias ganadoras del Oscar y una que ha sido nominada por primera vez. Las canidadatas son Jessica Chastain, Olivia Colman, Penélope Cruz, Nicole Kidman y Kristen Stewart.

Jessica Chastain interpreta a la evangelista Tammy Faye en los “The Eyes of Tammy Faye”; ella ha sido nominada con anterioridad a mejor actriz y mejor actriz de reparto. Olivia Colman es Leda, una mujer que confronta su pasado en “The Lost Daughter”; la inglesa ya ha ganado un Oscar a mejor actriz por “La Favorita”. Penélope Cruz ha sido nominada por “Parallel Mothers”; ella ha sido nominada tres veces, una por mejor actriz y otras dos por actriz de reparto, categoría que ganó en una oportunidad.

En tanto, Nicole Kidman ha sido nominada por su interpretación del ícono de Hollywood Lucille Bell, en “Being the Ricardos”; esta sería su cuarta nominación a mejor actriz, habiendo ganado una estatuilla por “Las horas”. Mientras que Kristen Stewart ha recibido la primera nominación al Oscar de su carrera por “Spencer”, donde interpreta a Diana de Gales.

En mejor actriz de reparto están Jessie Buckley, por “The Lost Daughter”; Ariana DeBose, por “West Side Story”; Judi Dench, por “Belfast”; Kirsten Dunst, de “The Power of the Dog”; y Aunjanue Ellis, por “King Richard”.





NUESTROS PODCASTS

Entendí esa referencia

EER 3x22 Final de temporada: nuestro ránking del año, por qué vemos series y películas y el adiós

Se terminó el año y se terminó también la tercera temporada del podcast. Empezamos haciendo un ejercicio de nostalgia seriéfila y cinéfila; luego comentamos cuáles son nuestras producciones favoritas del año; y al final, el momento "que la fuerza te acompañe". Ha sido un gran viaje.