Todo va quedando listo para los Oscar 2023, que se realizarán el próximo 12 de marzo. Los galardones más importantes del cine comercial llegan a su edición número 95 este año, luego de una polémica ceremonia el año anterior, que terminó con la famosa bofetada de Will Smith al cómico Chris Rock.

Antes de que se lleve a cabo la gala, este mes la Academia de Hollywood anunciará las esperadas nominaciones. Categorías como mejor película, mejor director, mejor actor, mejor actriz, entre otras, confirmarán las preferencias de los miembros de la Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas.

A continuación, te contamos cuándo, a qué hora y cómo puedes ver las películas nominadas en los Oscar 2023.

Oscar 2023: Fecha y hora para ver nominaciones

Los Oscar 2023 revelarán las candidaturas este martes 24 de enero de 2023. En Perú, el anuncio de las nominaciones podrá seguirse EN DIRECTO desde las 8:30 a.m. Conoce el horario según el país:

7:30 a.m.: México

8:30 a.m.: Perú, Colombia, Ecuador, Estados Unidos (hora del este)

9:30 a.m.: Venezuela

10:30 a.m.: Chile, Argentina, Brasil

2:30 p.m.: España

Oscar 2023: ¿Dónde ver el anuncio de candidaturas?

Las nominaciones a los premios de la Academia de Hollywood se transmitirán EN VIVO a través de la página web: Oscars.org. También se podrá seguir en directo mediante las cuentas de Twitter, YouTube y Facebook de la Academia.

Oscar 2023: ¿Quiénes anunciarán las nominaciones?

El actor inglés Riz Ahmed y la estadounidense Allison Williams presentarán las nominaciones a la 95 edición de los premios Oscar 2023 el próximo 24 de enero.

Además de la página oficial y las redes sociales del evento, el anuncio de los seleccionados en las 23 categorías de este año se transmitirá por el programa estadounidense 'Good Morning America' de la cadena de televisión ABC.

La ceremonia de entrega de los premios más importantes del cine se celebrará el 12 de marzo en el Dolby Theatre de Los Ángeles (California, EE.UU.) y volverán a tener al comediante Jimmy Kimmel como presentador.

ICYMI: Riz Ahmed and Allison Williams will announce the 95th Oscar nominations next Tuesday at 5:30 a.m. PST / 8:30 a.m. EST.https://t.co/Ncsp80riZ5 — The Academy (@TheAcademy) January 21, 2023

¿Quiénes son los favoritos para llevarse un Oscar 2023?

La temporada de premios ya ha comenzado y la gran favorita para los Oscar es 'The Fabelmans' de Steven Spielberg, que ganó los galardones a mejor director y mejor película en los Globos de Oro. Otros filmes con posibilidades son 'The Banshees of de Inisherin', de Martin McDonagh, que se llevó tres Globos de Oro; y 'Everything Everywhere All At Once' de Daniel Kwan y Daniel Scheinert, que ganó dos.

Entre los actores que podrían figurar en los Oscar en la categoría de mejor actor se encuentra Brendan Fraser por su trabajo en 'The Whale', que le valió un galardón en los Critics Choice Awards; Austin Butler ('Elvis') y Colin Farrell ('The Banshees of de Inisherin'), estos dos últimos ganadores de sendos Globos de Oro.

Por su parte Cate Blanchett es la favorita en la categoría a mejor actriz por 'Tár', tras haberse coronado en los Globos de Oro, los Critics Choice Awards y en los premios de la crítica de Nueva York, aunque actrices como Margot Robbie ('Babylon') o Ana de Armas ('Blonde') podrían dar la sorpresa.



