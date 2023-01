Brendan Fraser se ha ganado los aplausos gracias a su magnífica interpretación en 'The Whale'. | Fuente: 2023 Getty Images | Fotógrafo: FRAZER HARRISON

Los Oscar 2023 han anunciado los nominados para una de las categorías que mayor atención llama anualmente: Mejor Actor.

Para esta 95° edición, la ceremonia tiene en su tanda a uno de los actores que más cambios ha sufrido (u optado) para cumplir su papel a cabalidad: Brendan Fraser (‘The Whale’).

Pero, aunque parta como favorito, tendrá como rivales a Collin Farrell y Austin Butler que también sueñan con el oro este 2023.

Nominado a Mejor Actor para los Oscar 2023

Austin Butler

‘Elvis’

Colin Farrell

‘The Banshees of Inisherin’

Brendan Fraser

‘The Whale’

Paul Mescal

‘Aftersun’

Bill Nighy

‘Living’

95° EDICIÓN DE LOS PREMIOS OSCAR

El Oscar 2023 se realizará el próximo 12 de marzo desde el Dolby Theatre de Los Ángeles. El presentador de esta edición será Jimmy Kimmel, en una gala que premiará a las cintas estrenadas en 2022.

Algunos ya parten como favoritos en la gala de premiación de la Academia de Hollywood.

La película 'The Fabelmans' de Steven Spielberg, es una de las voceadas para llevarse el galardón a Mejor director y Mejor Película, compitiendo con otras favoritas como 'The Banshees of de Inisherin', de Martin McDonagh, 'Everything Everywhere All At Once' de Daniel Kwan y Daniel Scheinert y 'The Whale', que le valió un Critic Choice Award a Brendan Fraser.

