En los Oscar 2023, los roles protagónicos de Cate Blanchett, Ana de Armas y Michelle Yeoh en sus respectivas películas les valieron la nominación a mejor actriz. | Fuente: Composición

La Academia de Hollywood ha hablado. Este martes, los Oscar 2023 anunciaron todas sus nominaciones en una ceremonia llevada a cabo en Beverly Hills (California, Estados Unidos) y conducida por el actor inglés Riz Ahmed y la actriz estadounidense Allison Williams.

Una de las categorías más esperadas era la de Mejor actriz. En la temporada de premios, algunos nombres ya se apuntalaban como los favoritos: en los Golden Globes 2023, por ejemplo, Cate Blanchett y Michelle Yeoh se llevaron premios por sus roles en "Tár" y "Everything Everywhere All at Once", respectivamente.

Ellas dos, precisamente, fueron anunciadas entre las cinco candidatas a llevarse una estatuilla en los Oscar 2023, que se llevarán a cabo el próximo 12 de marzo en el Dolby Theatre, en Los Ángeles (EE.UU.). Así, la lista completa de nominadas a Mejor actriz queda de la siguiente manera:

- Cate Blanchett por "Tár"

- Ana de Armas por "Blonde"

- Andrea Riseborough por "To Leslie"

- Michelle Williams por "The Fabelmans"

- Michelle Yeoh por "Everything Everywhere All at Once"

Oscar 2023: ¿A quiénes interpretan las nominadas a Mejor actriz?

En "Tár", el drama dirigido por Todd Field, Cate Blanchett encarna a Lydia Tár, una directora de orquesta sinfónica que se prepara para grabar la pieza que significará el cénit de su carrera. No obstante, acusaciones contra ella parecen impedir que el momento llegue y su consuelo final es su hija adoptiva, Petra. La actriz ya ha conseguido dos Oscar en su carrera. Sin duda, una de las favoritas a llevárselo este año.

Por su parte, Ana de Armas interpreta a la leyenda hollywoodense Marilyn Monroe en "Blonde", una adaptación de la novela de Joyce Carol Oates que no ha estado libre de la polémica. Abortos, una vida expuesta a los medios, episodios depresivos y más momentos difíciles son los que la actriz cubano-española retrata con una actuación que ha sido aclamada por la crítica.

Gracias a los Oscar 2023, Michelle Yeoh se llevó su primera nominación en los premios de la Academia. En la cinta "Everything Everywhere All At Once", ella da vida a Evelyn Wang, una heroína que adquiere poderes para combatir a los peligros que le depara el multiverso a la humanidad. Su norte es uno solo: salvar al mundo.

La británica Andrea Riseborough también alcanzó su primera candidatura con su papel en "To Leslie". Conocida por interpretar a Margareth Thatcher en una película para televisión y participar en proyectos como "Birdman" y "Oblivion", en la película que le dio una nominación encarna a una mujer que, tras perder su fortuna ganada en una lotería, decide recurrir a su hijo para recuperar su camino.

Por último, Michelle Williams en "The Fabelmans", la multinominada cinta de Steven Spielberg", interpreta a Mitzi Fabelman, una hábil pianista y madre de Sammy. Anteriormente, la actriz ya ha sido nominado en los Oscar gracias a sus roles en "Brokeback Mountain", "Manchester By The Sea", "Blue Valentine" y "My Week with Marilyn".









