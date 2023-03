Oscar 2023: Ke Huy Quan ganó la estatuilla a mejor actor de reparto por 'Todo en todas partes al mismo tiempo'

Ke Huy Quan recibiendo su Oscar como mejor actor de reparto por 'Todo en todas partes al mismo tiempo'. | Fuente: AFP | Fotógrafo: PATRICK T. FALLON

Ke Huy Quan cumplió con los pronósticos y logró el Oscar al mejor actor secundario por su papel en 'Todo en todas partes al mismo tiempo' (Everything Everywhere All at Once) durante la 95 edición de los galardones de la Academia de Hollywood.

Huy Quan pugnaba en este apartado con Brendan Gleeson y Barry Keoghan ('The Banshees of Inisherin'); Brian Tyree Henry ('Causeway') y Judd Hirsch ('The Fabelmans').

Luego de recibir la estatuilla dorada entre lágrimas, el actor brindó un emotivo discurso:

"Mi madre tiene 84 años y esta casa viendo. ¡Mamá me acabo de ganar un Oscar! Mi viaje inició en un bote, pasé un año en un campo de refugiados y de alguna forma terminé aquí, en el escenario más grande de Hollywood".

"Dicen que las historias como estas sólo ocurren en las películas. No puedo creer que esto me esté sucediendo a mí, este es el sueño americano".

"Gracias, muchas gracias a la Academia por este honor, gracias a mi mamá por el sacrificio que hizo para traerme acá, a mi hermano menor David, que me llama todos los días para recordarme que me cuide"

"Gracias a Kendall por tu apoyo y por todo lo que has hecho, gracias a los Danieles y mi hermano en 'Los Goonies', Jeff Cohen".

"Le debo todo al amor de mi vida, mi esposa que cada mes, año tras año, me ha dicho que algún día mi momento llegaría. Los sueños son algo en lo que debemos creer, casi me doy por vencido con mi sueño, así que todos ustedes mantengan vivo sus sueños. Gracias, muchas gracias por darme la bienvenida de regreso, los amo".

Ke Huy Quan: del niño de 'Indiana Jones y el Templo de la Perdición' al Oscar

Su historia es digna de Hollywood: descubierto de niño por Steven Spielberg, Ke Huy Quan terminó construyéndose una carrera fuera de la pantalla hasta que, casi cuatro décadas después, su gran regreso lo coronó este domingo con el Óscar al mejor actor de reparto.

Este estadounidense de origen vietnamita tenía 12 años cuando fue a un casting con su hermano, que competía por el papel de Tapón, el niño de "Indiana Jones y el Templo de la Perdición". Pero fue Quan quien resultó elegido para acompañar a Harrison Ford en la exitosa secuela de 1984.

Al año siguiente, Quan volvió a destacarse en la pantalla grande con el clásico de aventuras de los años 1980 "Los Goonies". Pero luego, incapaz de capitalizar su fama infantil, acabó trabajando detrás de cámaras como coordinador de dobles.

Ahora, a los 51 años, Quan cerró el círculo cuando se llevó la preciada estatuilla de la Academia por encarnar a Waymond Wang, el oprimido esposo de la dueña de una lavandería que se ve arrastrado a una infinidad de multiversos en "Todo en todas partes al mismo tiempo".

(Con información de AFP)