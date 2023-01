El Oscar 2023 se realizará el próximo 12 de marzo desde el Dolby Theatre de Los Ángeles. El presentador de esta edición será Jimmy Kimmel, en una gala que premiará a las cintas estrenadas en 2022. | Fuente: Composición

La cinta "Everything Everywhere All At Once" lidera las nominaciones de los premios Oscar 2023 con 11 categorías, mientras que las cintas "The Banshees of Inisherin" y "All quiet on the western front" le siguen con nueve nominaciones cada una.

La cinta biográfica del Rey del Rock, "Elvis", sumó ocho nominaciones en las categorías del Oscar 2023, incluyendo Mejor película. "The Fabelmans", la película autobiográfica de Steven Spielberg, logró siete nominaciones.



A continuación, las categorías a las que han sido nominadas las cintas con mayores menciones en los Oscar 2023:





"EVERYTHING EVERYWHERE ALL AT ONCE"

Mejor película: Daniel Kwan, Daniel Scheinert and Jonathan Wang (productores)

Mejor actor de reparto: Ke Huy Quan

Mejor actriz: Michelle Yeoh

Mejor actriz de reparto: Jamie Lee Curtis y Stephanie Hsu

Mejor diseño de vestuario: Shirley Kurata

Mejor director: Daniel Kwan y Daniel Scheinert

Mejor montaje: Paul Rogers

Mejor banda sonora: Son Lux

Mejor guión original: Daniel Kwan y Daniel Scheinert

Mejor canción original: “This Is a Life”





"THE BANSHEES OF INISHERIN"

Mejor película: Graham Broadbent, Pete Czernin y Martin Mc Donagh.

Mejor director: Martin McDonagh

Mejor actor: Colin Farrell





Mejor actor de reparto: Brendan Gleeson y Barry Keoghan

Mejor actriz de reparto: Kerry Condon

Mejor banda sonora

Mejor guión original

Mejor montaje





"ALL QUIET ON THE WESTERN FRONT"

Mejor película: Malte Grunert (productor)

Mejores efectos visuales

Mejor sonido

Mejor película internacional

Mejor cinematografía: James Friend

Mejor diseño de producción

Mejor peinado y maquillaje

Mejor banda sonora

Mejor guión adaptado





"ELVIS"

Mejor película

Mejor actor: Austin Butler

Mejor diseño de vestuario

Mejor sonido

Mejor maquillaje y peinado

Mejor montaje

Mejor cinematografía

Mejor diseño de producción





"THE FABELMANS"

Mejor película

Mejor director

Mejor actor de reparto: Judd Hirsch

Mejor banda sonora

Mejor guion original

Mejor diseño de producción

Mejor actriz: Michelle Williams













95° EDICIÓN DE LOS PREMIOS OSCAR

Algunos ya parten como favoritos en la gala de premiación de la Academia de Hollywood. La película 'The Fabelmans' de Steven Spielberg, es una de las voceadas para llevarse el galardón a Mejor director y Mejor Película, compitiendo con otras favoritas como 'The Banshees of de Inisherin', de Martin McDonagh, 'Everything Everywhere All At Once' de Daniel Kwan y Daniel Scheinert y 'The Whale', que le valió un Critic Choice Award a Brendan Fraser.

En las categorías de actuación, Austin Butler ('Elvis'), Colin Farrell ('The Banshees of de Inisherin'), Cate Blanchett ('Tár'), Margot Robbie ('Babylon') o Ana de Armas ('Blonde') están en la terna.

