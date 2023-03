Steven Spielberg es uno de los nombres favoritos para ganar el premio a mejor director en los Oscar 2023. | Fuente: AFP | Fotógrafo: Dia Dipasupil

El nombre de Steven Spielberg es sinónimo de buenas películas y éxito en taquilla. No en vano le dicen el 'Rey Midas de Hollywood' a este director cuyo prestigio se debe la popularidad de sus filmes y el reconocimiento que le ha dado la Academia. Los Oscar 2023 no han sido ajenos a su encanto y nominaron a siete categorías su último filme,'The Fabelmans' (Los Fabelman).

Pero no siempre la relación entre el director de 76 años y la meca del cine fue de ensueño. En 1985, por ejemplo, su película 'The Color Purple', una adaptación de la novela de Alice Walker, recibió 11 nominaciones, pero no ganó ninguno de los premios. Era una época en la que Spielberg parecía ser famoso solo por competir. Una especie de eterno candidato.



La mala racha terminó en 1994, cuando ganó su primer Oscar a mejor director por 'Schindler's List', un drama sobre los campos de concentración en la Segunda Guerra Mundial que compitió en 12 candidaturas. Repitió plato cinco años después, cuando 'Saving Private Ryan' le dejó otro galardón en las manos.

Con 'The Fabelmans', Steven Spielberg viene apuntalándose como uno de los favoritos para ganar al menos uno de los dos premios más importantes de la noche de los Oscar 2023: mejor película y mejor director. Su mayor competencia son Dan Kwan y Daniel Scheinert, más conocidos como 'Los Daniel', por su título 'Everything Everywhere All at Once'.

Steven Spielberg: Nominaciones y premios en la historia de los Oscar

Haciendo las sumas, Steven Spielberg ha sido nominado como mejor director en los Oscar un total de nueve veces, con lo cual se acerca al Olimpo de aquellos cineastas que acumulan candidaturas en los Premios de la Academia. De hecho, ya sobrepasó al legendario Billy Wilder, que compitió ocho ocasiones en esta categoría, y ya alcanzó a Martin Scorsese. Solo William Wyler sigue por encima de todos, con 12 nominaciones.



Así, las películas por las que el director natural de Ohio fue considerado para competir en la gala más importante de Hollywood son las siguientes:

- 'Close Encounters of the Third Kind' (1978)

- 'Indiana Jones: Raiders of the Lost Ark' (1982)

- 'E.T.' (1983)

- 'Schindler's List' (1994, ganador a mejor director)

- 'Saving Private Ryan' (1999, ganador a mejor director)

- 'Munich' (2006)

- 'Lincoln' (2013)

- 'West Side Story' (2022)

- 'The Fabelmans' (2023)









Por sus dos Oscar, además, Steven Spielberg está en el mismo podio que Clint Eastwood, Ang Lee, Alejandro González Iñárritu, Frank Borzage, Fred Zinnemann, Miloš Forman, Billy Wilder, David Lean, Frank Lloyd, Joseph L. Mankiewicz, George Stevens, Alfonso Cuarón, Lewis Milestone y Elia Kazan.

Todos estos directores son superados por Frank Capra y William Wyler, quienes pudieron ganar tres galardones cada uno en los Premios de la Academia. Solo un cineasta está en la cima gracias a cuatro estatuillas como mejor director: el genial John Ford, por sus clásicos 'The Informer' (1935), 'The Grapes of Wrath' (1940), 'How Green Was My Valley' (1941) y 'The Quiet Man' (1952).

Quizás los Oscar 2023 sean la oportunidad para Steven Spielberg de escalar a un sitio cada vez más mítico. La suerte todavía no está echada.





