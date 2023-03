Evelyn (Michelle Yeoh), una inmigrante china en Estados Unidos, se ve envuelta en una aventura salvaje en la que solo ella puede salvar el mundo. | Fuente: Twitter

Las cintas que están nominadas a los Oscar 2023 buscarán llevarse la estatuilla dorada en la gala del domingo 12 de marzo. ‘Todo en todas partes al mismo tiempo’, o por su nombre en inglés ‘Everything Everywhere All at Once’, está considerada en 11 categorías y parte como favorita. El filme sigue a una madre cansada y estresada de la vida, debido a que tiene al "peor esposo del mundo, una malcriada hija y un papá que se la pasa impresionando a todos con sus hazañas".

Sin embargo, todo su mundo da vueltas cuando es inmiscuida en un multiverso que está siendo amenazado y ella es la única que lo puede salvar porque cada decepción, cada fracaso que pasó en su vida, la llevó a ese momento.

‘Todo en todas partes al mismo tiempo’ tiene un guion muy original, pero ¿en qué está inspirado? ¿Sabías que Jackie Chan iba a ser el protagonista? Conoce más aquí.

La película que “te hará volar la cabeza” con su multiverso

Desde que se estrenó en Latinoamérica ha llenado todas las salas de cine ya que tiene una dosis de "Doctor Strange and the Multiverse of Madness". Pasan tantas cosas al mismo tiempo, como su nombre lo indica, y eso la hace única. Pero no es que sea una especie de Marvel o algo por el estilo, sino que su concepto de multiverso se presta para hablar de muchas cosas que pasan las personas.

No obstante, su primera idea no era tener como protagonista a Michelle Yeoh sino a Jackie Chan, pero el artista rechazó la oferta. Fue así como los directores escogieron a la actriz quien se convirtió en la primera mujer asiática en ser nominada a un Oscar a Mejor actriz.

Al leer el guion, Yeoh sabía que el papel de Evelyn era especial para ella porque la sacaría de su zona de confort: ahí hacía comedia, terror, acción y más. Entonces vio como ocasión mostrar su talento en diferentes géneros cinematográficos.





Por otro lado, fue el regreso triunfal Ke Huy Quan, el actor que le da vida al marido de Evelyn en ‘Todo en todas partes al mismo tiempo’. En 1984 participó en ‘Indiana Jones’, de Steven Spielberg, luego, en el 2002, se retiró de la actuación debido a que no encontraba roles para actores asiáticos. Dos décadas después está nominado a Mejor Actor de Reparto en los Oscar.

La película llegó a los Daniels en el 2010 y seis años después tenían el guion listo, teniendo como inspiración la película ‘Spider-Man en el Spider-Verse' y la serie ‘Rick y Morty’, los directores usaron los múltiples conceptos del multiverso para su cinta.

Las grabaciones solo duraron 40 días, en comparación a las demás películas que tienen mucha más producción. Además, solo fueron cinco personas que se encargaron de los efectos visuales. Lo más resaltante es que ellos son personas autodidactas que veían FX en internet. Esa es la magia del cine independiente.

NUESTROS PODCASTS

Entendí esa referencia

EER 5x01 HARRY Y MEGHAN: El chisme ‘real’ nos da vida

¡Volvimos! Y dedicamos el primer episodio de la temporada 5 a la polémica sobre el documental de Netflix en el que el príncipe Harry y Meghan Markle cuentan su historia de amor. Sí, nos demoramos un poco en sacar el capítulo, pero vale la pena. ¿Quién estaba detrás del acoso de los medios? ¿La familia real es racista? Laura Amasifuén y Lucía Barja analizan el salseo sobre esta historia de amor de telenovela. Pasa y escucha.