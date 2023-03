Colm Doherty (Brendan Gleeson) y Pádraic Súilleabháing (Colin Farrell) son dos amigos en un pueblo de Irlanda que exploran la crisis de la edad adulta, la depresión y la resistencia al cambio. | Fuente: Twitter

La película ‘The Banshees of Inisherin’, o por su nombre en español ‘Los espíritus de la isla’, es catalogada como una cinta muy especial en los Oscar 2023. La razón: trata de una ruptura de dos mejores amigos como una verdadera tragedia.

Llena de dolor, esperanza y más, muestra cómo perder un amigo es equivalente a presenciar la muerte de un ser querido. La construcción de la historia es larga y llega a medida que avanza la trama. En medio de la Guerra Civil de Irlanda, Pádraic Súilleabháing (Colin Farrell) rompe su amistad con Colm Doherty (Brendan Gleeson).

Como viven en una pequeña isla de Irlanda, todos los habitantes se enteran de que ya no son amigos. Y para Pádraic, la idea de solucionar ese problema se convierte en una obsesión. Pero la historia de ‘The Banshees of Inisherin’, creada por Martin McDonagh, hizo que él llevara su obra de teatro al cine.

‘The Banshees of Inisherin’: Del teatro al cine

Martin McDonagh empezó su carrera en el teatro y dos de ellas se centraron en las Islas Aran, que están situadas en la Bahía de Galway, en Irlanda. Las obras se llaman ‘The Cripple of Inishmaan’ y ‘The Lieutenant of Inishmore’, pero no tenía un cierre así que completó la trilogía con ‘The Banshees of Inisherin’, para poder seguir explorando la cultura de ese país.

“La idea original era ambientar la película en Inisherin, pero la topografía de la isla no era del todo adecuada, y yo no quería que fuera un lugar tan específico. Aunque se trata de una isla ficticia, en mi corazón definitivamente tiene la misma atmósfera que una de las Islas Aran. De hecho, rodamos la película en Inishmore, la isla más grande de Aran”, comentó en una entrevista.

Desde hace tiempo el director quería hacer una historia sobre la ruptura de dos amigos, por lo que se demoró tres años en escribir el guion. Puede ser mucho tiempo, sin embargo, es uno de los más rápidos que ha hecho en su carrera.

“Lo interesante y el punto que dispara la película es: ¿qué sucede cuando se produce un quiebre en esa apacible y plácida vida cotidiana? Creo que hay aspectos alegóricos interesantes en la separación de estos dos hombres y la división entre ambos bandos de la guerra, quería hacer que la historia tuviera esa sensación”.

Perder una amistad también duele

Para el director, muchos creen que el rompimiento de una pareja es lo más doloroso, pero la amistad también porque de igual manera se muere la amabilidad y el amor hacia otra persona. Además, la idea de llevarlo al cine y explorar una ruptura amistosa, no es frecuente en el cine.

Sin embargo, en ‘The Banshees of Inisherin’, se ve como Pádraic y Colm rompen su amistad como si fuera una ruptura amorosa: se siente traicionado, busca una explicación, y más. “Creo que [Colm] está en una etapa de su vida donde quiere explorar muchos aspectos de su vida. Y se da cuenta de que Pádraic no tiene más aspiraciones que ir al pub a tomar una cerveza y charlar un rato”, agregó el director.

“Estamos frente a una verdadera ruptura, por más que se dé entre dos amigos platónicos. Intenté volcar en ella toda la tristeza posible de una verdadera ruptura amorosa. Y como en todas las rupturas, tanto el que termina la relación como el dejado tienen razones válidas para lo que sucede”, agregó para Fuera de Foco.

De hecho, ese elemento es uno de los desarrollos más devastadores y originales que nos ofrece ‘The Banshees of Inisherin’. Para los Oscar 2023, el film consiguió 9 nominaciones, entre ellas, Martin McDonagh compite como Mejor Director y la cinta como Mejor película.

