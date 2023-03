'El triángulo de la tristeza' está dirigida por Ruben Östlund y se estrenó en septiembre de 2022. | Fuente: Amazon Prime Video

Entre las candidatas a Mejor película en los Oscar 2023 está ‘Triangle of Sadness’ o ‘El Triángulo de la tristeza’. Esta cinta es una sátira contada por capítulos donde conoceremos un poco más a la clase alta en la cual dos modelos son los protagonistas.

El título hace referencia a un término utilizado en la industria de la moda y se refiere a las arrugas que aparecen en el entrecejo, o como le dicen en sueco “la arruga de la preocupación”, por ser una marca que tienen las personas que han luchado mucho en la vida.

Sin embargo, ¿a qué se refiere 'El Triángulo de la Tristeza' para el director Ruben Östlund?

Las dos caras de la moda: la belleza y el horror

Pues el director le pone humor negro, sarcástico e irónico donde el valor del dinero y la belleza está netamente ligado a la alta sociedad, pero que se desploma poco a poco.

Es así que Östlund deja al desnudo el mundo de la moda y lo que venden las marcas que hacen una estrategia de “igualdad, equidad” con marketing.

La película de ‘El triángulo de la tristeza’ es protagonizada por Charlbi Dean y Woody Harrelson. En la cinta, la actriz interpreta a una supermodelo atrapada en un crucero de lujo lleno de celebrities y millonarios donde un accidente desata el caos y las cosas salen muy mal. No obstante, la actriz tuvo un accidente de coche muy grave contra un camión y de aquel impacto, salió malherida con dos vértebras dañadas, la muñeca, el codo y cuatro costillas rotas, además de daños internos. Tras ello, falleció en agosto de 2022.

Si bien la trama de ‘El triángulo de la tristeza’ no es algo original, retrata la naturaleza humana representando a la sociedad actual. De hecho, esta película muestra su versión más violenta. Cada personaje tiene dinero y se divide en tres etapas. La primera se centra en Carl (Harris Dickinson) y Yaya (Charlbi Dean), quienes viajan en un crucero de lujo donde se darán cuenta quiénes son los que verdaderamente tienen el poder.

Luego, muestran a la invitada Yaya en ese crucero lleno de excentricidades y se cruza con una pareja de ancianos que hicieron su fortuna vendiendo armas. Por ello, la tripulación no es sean los más dignos. Aparte de los asistentes, también está el capitán que para alcoholizado y encerrado en su camarote, mientras que la encargada del crucero, le ordena a su equipo que deben de humillarse, si es necesario, para complacer a los ricos. Siendo así, los oprimidos por la sociedad.

Para el último capítulo de ‘El triángulo de la tristeza’, el director cuenta una fábula con moraleja incluida. La historia gira en torno a lo relativo de la riqueza y de que, por más rango que tengas, si no eres hábil, no resurges. Es así como Östlund evita que los reprimidos no deben idealizarse porque nadie está a salvo de convertirse en un tirano.

Nuevamente son vistos Carl y Yaya y su trama cobra más sentido porque reflexionan sobre la belleza física, la desventaja de ser modelo masculino y cómo repercute los roles de género.

