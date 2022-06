"Paddington en Perú" es el título de la nueva película del popular oso, que comenzará a grabarse en el 2023. | Fuente: Andina

“Paddington 3” ya tiene título: “Paddington en Perú”. Con lo cual el oso más popular del Reino Unido vuelve a la tierra que lo vio “nacer”. Así lo informó The Hollywood Reporter, que también señaló que la película ya tiene director: Dougal Wilson, quien hará su debut en la pantalla grande.

La película comenzará a filmarse en el 2023, y tendrá como principales locaciones el Perú y Londres. Recordemos que el Oso Paddington es un personaje tomado de la literatura infantil británica, cuyo origen ficticio se remonta a los bosques del Perú, pero que termina llegando a la capital de Inglaterra.

El origen peruano de Paddington

En 1958, se publicó el cuento “Un oso llamado Paddington”, escrito por Michael Bond. Esta historia cuenta cómo la familia Brown encuentra al pequeño oso, escondido entre los sacos del correo.

El osito les contó que había venido como polizón desde “los oscuros bosques del Perú” en donde había vivido junto a su tía Lucy. Asimismo, llevaba una etiqueta en su cuello que decía “por favor, cuide de este oso. Gracias”.

Ahora, cabe preguntarnos si la película nos contará los primeros años de Paddington en su tierra natal o si, por lo contrario, se centrará en un retorno a los bosques peruanos.

¿Quién dirigirá “Paddington en Perú”?

Dougal Wilson, el director elegido para “Paddington en Perú”, es conocido por haber dirigido comerciales, y este será su debut en el cine. Él estará asesorado por Paul King, que dirigió las dos anteriores películas, y que en este momento graba “Wonka”, la precuela de “Charlie y la fábrica de chocolate”.

“Después de diez años de trabajar en las películas de Paddington, me siento absurdamente protector con el osito, y estoy encantado de que Dougal esté allí para sostener su pata mientras se embarca en su tercera aventura en la pantalla grande”, expresó Paul King

Sin embargo, King se mantendrá como productor ejecutivo, y también ha escrito la historia junto con Simon Farnaby y Mark Burton, colaboradores de las primeras películas. Mientras que el guion es obra de Mark Burton, Jon Foster y James Lamont.

Por su parte, el flamante director comentó que es admirador de las primeras películas y que hacerse cargo de esta representa una gran responsabilidad:

“Como gran admirador de las dos primeras películas, estoy muy emocionado (si no un poco intimidado) de continuar la historia de Paddington. Es una gran responsabilidad, pero todos mis esfuerzos se centrarán en hacer una tercera película que honre el amor que tanta gente siente por este oso tan especial”, manifestó Dougal Wilson.

