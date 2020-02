Los Premios Bafta 2020 se realizarán este domingo. | Fuente: Facebook Oficial Bafta

Los Premios Bafta, conocidos como los Oscar británicos, son otorgados por la Academia Británica de las Artes Cinematográficas y de la Televisión a los mejores representante del cine británico.

Además, la ceremonia de los Premios Bafta 2020 tiene como objetivo que los vestidos y trajes de los invitados a la ceremonia sean reutilizables o eco friendly y, para esta ocasión, prometen ser los más sustentables de todos los tiempos.

La lista de los nominados a los Premios Bafta 2020 la encabeza 'Joker', de Todd Phillips, encabeza con 11 nominaciones; seguida de 'The Irishman', de Martin Scorsese, y 'Once Upon a Time... in Hollywood', de Tarantino, con 10 cada una.

Además, la cinta peruana 'Retablo' compite junto a las cintas 'Bait' de Mark Jenkin, 'For Sama' de Waad al-Kateab, 'Maiden' de Alex Holmes, y 'Only You' de Harry Wootliff. Dado que tiene la nacionalidad inglesa-peruana, el director Álvaro Delgado Aparicio pudo ingresar a la nominación como Mejor debut de un escritor, director o productor británico.

La ceremonia de los Premios Bafta 2020 se realizará este domingo 2 de febrero, en el Royal Albert Hall. Conoce a qué hora y dónde ver en vivo la premiación del cine británico:

CANAL PARA VER EL BAFTA 2020

En Reino Unido: BBC One

En Latinoamérica el evento no tendrá emisión en directo. Eso sí, podrás ver el desfile de los actores por la alfombra roja en la cuenta oficial de Facebook de los BAFTA.

HORA PARA VER EL BAFTA 2020

Londres: 9 p.m.

Perú: 4 p.m.

Colombia: 4 p.m.

Ecuador: 4 p.m.

Chile: 6 p.m.

Argentina: 6 p.m.

España: 10 p.m.

Además, la alfombra roja se podrá ver en vivo desde el mediodía en Latinoamérica, y a las 5 p.m. en Reino Unido, a través del Facebook y Twitter de BAFTA.