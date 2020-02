Margot Robbie podría ser la nueva Tinker Bell. | Fuente: Disney / AFP

Walt Disney Studios se ha propuesto revivir sus clásicas películas animadas, que robaron los corazones de los más pequeños. Entre sus planes está hacer el live-action de "Peter Pan”, para la que ya está realizando el casting de actores.

De acuerdo al portal The Illuminerdi, Disney busca tener en su elenco a reconocidos actores para así llamar la atención de grandes y chicos con la nueva versión de "Peter Pan", por ello, ha puesto en la mira a Margot Robbie.

El medio asegura que Disney ofreció a Margot Robbie el papel de Tinker Bell, sin embargo, aún no se conoce si la actriz de “Once Upon a Time in Hollywood” ha aceptado el personaje o si al menos han debatido la propuesta.

Asimismo, se filtró un desglose del personaje clásico en el que indicarían la misión de Tinker Bell en el nuevo live-action. Esta sería de ser la “compañera de crimen de Peter y la voz de la razón”. También, jugaría un rol importante al momento de salvar al querido Peter Pan, pues Tinker Bell tendrá poderes mágicos.





Peter Pan y Wendy serán dirigidos por David Lowery, mientras que Toby Halbrooks está co-escribiendo junto con él. Jim Whitaker producirá, y se espera que la producción comience el 13 de abril en Vancouver y concluya a fines de agosto.

Debido a que la película es propia de Walt Disney Studios, se ha deslizado la posibilidad de que la película se ofrezca en el servicio de transmisión de Disney y Disney +, que busca superar a Netflix.

Como se recuerda Tinker Bell ha sido un elemento básico para Walt Disney Company por más de 65 años, haciendo su debut en la película animada de 1953. Su personaje fue un destacado destacado en la cinta de Peter Pan.

Tinker Bell ha aparecido durante los fuegos artificiales de Disneyland y sigue siendo uno de los personajes más queridos de Disney. Además, el personaje ha lanzado sus propias películas animadas directamente a DVD, e incluso apareció en la reinvención de ABC de los famosos cuentos de hadas.