'Godzilla' se alza con su primer Oscar en su cumpleaños 70 y tras conquistar la taquilla

La película japonesa Godzilla Minus One ha conquistado la codiciada estatuilla de Mejores Efectos Visuales en la entega de los Premios Oscar 2024. Este triunfo marca el primer Oscar para el icónico monstruo radiactivo nipón, coincidiendo además con su 70 aniversario y tras un imparable éxito en la taquilla mundial.



Cuando el equipo fue nominado, se sintieron como Rocky Balboa, dijo el director Takashi Yamazaki entre risas del público. "¡Pero estamos de pie en el ring!", añadió radiante frente al micrófono en inglés.



Rememorando los inicios de su carrera hace más de 40 años bajo la influencia de películas como Star Wars, Yamazaki envió un mensaje a todos los que sueñan con el Oscar fuera de Hollywood: "Este premio demuestra que cualquiera tiene la oportunidad".



El equipo japonés de efectos visuales, conformado por Takashi Yamazakientre, Kiyoko Shibuya, Masaki Takahashi y Tatsuji Nojima del estudio Shirogumi, subió al escenario del Teatro Dolby de Los Ángeles portando figuritas de Godzilla y luciendo unos zapatos con tacón de garra de Godzilla.

Del éxito en taquilla a los Premios Oscar 2024

Godzilla Minus One se convirtió en un rotundo éxito en taquilla tras su estreno en cines el 3 de noviembre de 2023, coincidiendo con lo que se considera el Día de Godzilla, ya que la primera película llegó a las salas niponas el 3 de noviembre de 1954. Acumuló 55 millones de dólares solo en Estados Unidos.



Es la primera vez que una película japonesa gana el Premio Oscar a Mejores Efectos Visuales, superando a producciones multimillonarias como Guardianes de la Galaxia Vol. 3, Misión imposible: sentencia mortal, Napoleón y The Creator.



Godzilla Minus One tuvo un presupuesto de menos de 15 millones de dólares y solo contó con un equipo de 35 personas para realizar sus 610 tomas de efectos especiales, lo que la convierte en una producción mucho más modesta en comparación con la mayoría de sus competidoras.



El director Takashi Yamazaki, quien también desempeñó roles como guionista y director de efectos especiales, se ha convertido en el segundo director en ganar este Premio Oscar, siguiendo los pasos de Stanley Kubrick en 1969 por 2001: Una odisea en el espacio.

Un grupo de gente tomando fotos en una instalación para promover la película 'Godzilla Minus One', ganadora del Premio Oscar 2024.Fuente: AFP

¿De qué trata Godzilla Minus One?

Godzilla Minus One está ambientada en el Japón justo después de la Segunda Guerra Mundial y cuenta la historia de un grupo de soldados que regresan del conflicto para enfrentarse a Godzilla en Tokio. Yamazaki ha expresado su sorpresa por el reconocimiento de la Academia de Cine a un trabajo con una temática tan nacional.



"He estado persiguiendo a Hollywood, pero ahora Hollywood me usa como referencia", expresó Yamazaki antes de recibir el galardón, según declaraciones citadas por el diario Nikkei. Yamazaki es un veterano de la industria en Japón, reconocido por sus efectos en numerosas películas taquilleras de temática bélica, aunque su reconocimiento internacional es limitado.

De izquierda a derecha: Masaki Takahashi, Takashi Yamazaki, Kiyoko Shibuya y Tatsuji Nojima tras ganar a Mejores Efectos Visuales en los Premios Oscar 2024.Fuente: AFP

