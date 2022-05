Vin Diesel dio la bienvenida a Rita Moreno al elenco de “Rápidos y furiosos 10”. | Fuente: Vin Diesel / AFP - Rita Moreno / EFE

La familia Toretto se amplía para “Rápidos y furiosos 10”. Así lo anunció el mismo líder de la franquicia, Vin Diesel, a través de sus redes sociales, donde subió un video junto con la reconocida actriz Rita Moreno, quien ingresará al elenco de la película como la abuela de Dominic Toretto.

“Siempre ha sido mi sueño trabajar con Rita Moreno, y el hecho de que esté aquí interpretando a mi abuela me hace sonreír en el alma. Estoy tan bendecido”, expresó Vin Diesel, que luego le dio el pase a la actriz puertorriqueña.

Rita Moreno, de 90 años, no dudó en expresar su emoción por haber sido incluida en la película:

“Creo que mi vejez estaba esperando que me invitaras. ¿No es eso lindo? Estoy aquí y la respuesta es sí, lo haré. Y sí, no solo lo hago, sino que me hace cosquillas. Me hace unas cosquillas treendas. Estoy tan emocionada. ¡Va a ser tan divertido!”.

Rita Moreno es parte del selecto grupo EGOT, siglas que se usan para designar a los actores que han ganado el Emmy, el Globo de Oro, el Oscar, así como el Tonny. Su actuación más recordada es en “West Side Story”, donde interpretó a Anita.

"Rápidos y furiosos 10": El director Justin Lin habría renunciado por diferencias con Vin Diesel y Universal

La semana pasada, se supo que Justin Lin renunció a la dirección de “Rápidos y furiosos 10” (“Fast X”), pero no se especificaron las razones. Fuentes cercanas al rodaje, revelaron a The Hollywood Reporter que Lin dio un paso al costado debido a los constantes cambios en el guion y diferencias con el protagonista de la saga Vin Diesel y el estudio Universal Pictures.

Justin Lin no solo estaba a cargo de la dirección, también del guion de la película, que el creía cerrado. Sin embargo, tanto Vin Diesel como Universal Pictures no eran de la misma opinión, por lo que el estudio decidió enviar el guion a Londres, para que ciertos diálogos fueran mejorados.

También se habría llevado a cabo una reunión entre Vin Diesel, Justin Lin y otras dos personas. Diesel presentó a Lin nuevas notas para la historia, lo cual habría enfurecido al último, que expresó “Esta película no vale mi salud mental”.

No obstante, otra fuente señaló que las diferencias de Justin Lin eran con Universal Pictures. “Cualquier diferencia creativa que condujo a la salida de Justin Lin fue con el estudio, no con los productores, el elenco o el equipo”.

The Hollywood Reporter trató de comunicarse con Justin Lin y Vin Diesel, pero no le fue posible.

El principal candidato para reemplazar a Justin Lin en la dirección es Louis Leterrier, director de películas como “Furia de titanes” o las dos primeras entregas de “El transportador”, donde hay bastante acción sobre ruedas.

