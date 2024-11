Regresando a la Tierra Media: Curiosidades de El Señor de los Anillos: La Guerra de los Rohirrim

Te contamos acerca de la nueva película del Señor de Los Anillos, la cual vuelve convertida en un anime.

La mítica Tierra Media vuelve a la gran pantalla, pero ahora en un formato diferente, y es que El Señor de los Anillos: La Guerra de los Rohirrim, será una película de anime y promete transportar a los fans a una época nunca antes explorada. Así que te traemos las curiosidades más fascinantes sobre esta nueva entrega de El Señor de los Anillos: La Guerra de los Rohirrim.

La Guerra de los Rohirrim ocurre antes de la trilogía

La película de anime se centra en la vivencia del antiguo rey de Rohan, Helm Hammerhand, quien guía a su pueblo y lucha contra los duendes para salvaguardar la capital del reino. Ambientada 183 años antes de la trilogía original.

La creación del Abismo de Helm

En esta película se descubrirá cómo se construyó el Abismo de Helm, la conocida fortaleza que jugó un papel crucial en Las Dos Torres, y que agregará un toque emocionante a la cinta, y que además se conectará con el legado del rey Helm Hammerhand.

Saruman regresa gracias a la tecnología

Para mantener su legado en la saga y rendirle homenaje, la producción decidió incluir archivos de voz grabados previamente por el actor Sir Christopher Lee, que dio vida a Saruman, y que falleció en 2015. Es un homenaje que emocionará a los seguidores de la saga.

Un maestro del anime tiene el peso de la película

Dado que es la primera ocasión en la que se lleva a cabo una producción de El Señor de los Anillos en anime, la dirección de la película recayó en las manos del japonés Kenji Kamiyama. Este director es conocido por su trabajo en Ghost in the Shell: Stand Alone Complex y Ultraman para Netflix.

Un elenco impresionante y lleno de sorpresas

La película cuenta con la voz de Brian Cox como Helm Hammerhand, y será uno de sus últimos papeles protagónicos. Junto a Cox, estará Miranda Otto, quien regresa como Éowyn tras su papel en la trilogía original. También se suman actores como Gaia Wise y Luke Pasqualino, para ampliar la historia con nuevas voces.

Otro de los cambios es que Xóchitl Ugarte, quien previamente dobló a Éowyn en español, ha sido reemplazada por Adriana Casas, lo que representa algo nuevo para los seguidores del doblaje latinoamericano.

A pocos días de su estreno

La fecha de estreno prevista para México y otros países es este 5 de diciembre, mientras El Señor de los Anillos: La Guerra de los Rohirrim llegará a los cines de Estados Unidos unos días después, el 13 de diciembre de 2024.

Esta película tiene una mezcla de nostalgia y elementos innovadores, y los fanáticos podrán explorar un rincón nuevo y emocionante en El Señor de los Anillos: La Guerra de los Rohirrim. ¿Estás listo para volver a Rohan?