Los nominados a los SAG Awards 2019. Lady Gaga, Robin Wright y Black Panther integran las listas de la televisión y el cine. | Fuente: Composición

La edición número 24 de los Screen Actors Guild Awards (SAG) fueron anunciados esta mañana, un premio en el que se reconoce el trabajo actoral del cine y la televisión durante el 2018. La gala se realizará el 27 de enero de 2019, como una ceremonia previa a la entrega de los galardones de la Academia, más conocidos como Oscar.

Las nominaciones fueron decididas por los 2500 miembros que pertenecen a la asociación de actores, mientras que los ganadores serán elegidos por 121,000 miembros de los SAG-AFTRA.

Esta es la lista completa de los nominados a los SAG Awards:



BOHEMIAN RHAPSODY | Fuente: Fox | Fotógrafo: Photo Credit: Alex Bailey

CINE

Mejor actuación integral de elenco

A STAR IS BORN (Warner Bros. Pictures)

Dave Chappelle (George “Noodles” Stone)

Andrew Dice Clay (Lorenzo)

Bradley Cooper (Jack)

Sam Elliott (Bobby)

Rafi Gavron (Rez Gavron)

Lady Gaga (Ally)

Anthony Ramos (Ramon)

BLACK PANTHER (Marvel Studios)

Angela Bassett (Ramonda)

Chadwick Boseman (T’Challa/Black Panther)

Sterling K. Brown (N’Jobu)

Winston Duke (M’Baku)

Martin Freeman (Everett K. Ross)

Danai Gurira (Okoye)

Michael B. Jordan (Erik Killmonger)

Daniel Kaluuya (W’Kabi)

Lupita Nyong'o (Nakia)

Andy Serkis (Ulysses Klaue)

Forest Whitaker (Zuri)

Letitia Wright (Shuri)



BLACKKKLANSMAN (Focus Features)

Harry Belafonte (Jerome Turner)

Adam Driver (Flip Zimmerman)

Topher Grace (David Duke)

Laura Harrier (Patrice Dumas)

Corey Hawkins (Kwame Ture)

John David Washington (Ron Stallworth)



BOHEMIAN RHAPSODY (20th Century Fox)

Lucy Boynton (Mary Austin)

Aidan Gillen (John Reid)

Ben Hardy (Roger Taylor)

Tom Hollander (Jim Beach)

Gwilyn Lee (Brian May)

Allen Leech (Paul Prenter)

Rami Malek (Freddie Mercury)

Joe Mazzello (John Deacon)

Mike Myers (Ray Foster)



CRAZY RICH ASIANS (Warner Bros. Pictures)

Awkwafina (Peik Lin Goh)

Gemma Chan (Astrid Young Teo)

Henry Golding (Nick Young)

Ken Jeong (Wye Mun Goh)

Lisa Lu (Ah Ma)

Harry Shum Jr. (Charlie Wu)

Constance Wu (Rachel Chu)

Michelle Yeoh (Eleanor Young)





Bradley Cooper y Lady Gaga están nominados a Canción del Año por el tema "Shallow" en la cinta "A Star is Born". | Fuente: New Century Films

Mejor actor

Christian Bale por “Vice"

Bradley Cooper por “A star is born”

Rami Malek por “Bohemian Rhapsody”

Viggo Mortensen por “Green Book”

John David Washington por “Blackkklansman”

Mejor actriz

Emily Blunt por “Mary Poppins Returns”

Glenn Close por “The wife”

Olivia Colman por “The Favourite”

Lady Gaga por “A star is born”

Melissa McCarthy por “Can you ever forgive me?”



Mejor actor de reparto

Mahershala Ali por “Green Book”

Timothée Chalamet por “Beautiful boy”

Adam Driver por “Blackkklansman”

Sam Elliott por “A star is born”

Richard E. Grant por “Can you ever forgive me?”



Mejor actriz de reparto

Amy Adams por “Vice"

Emily Blunt por “A quiet place”

Margot Robbie por “Mary Quenn of Scots”

Emma Stone por “The Favourite”

Rachel Weisz por “The Favourite”

Mejor actuación integral de elenco de dobles de cine

Ant-man and the Wasp (Marvel Studios)

Avengers: Infinity War (Marvel Studios)

The ballad of Buster Scruggs (Netflix)

Black Panther (Marvel Studios)

Mission Impossible- Fallout (Paramount Pictures)

Better Call saul | Fuente: AMC/Sony

TELEVISIÓN

Mejor elenco en un drama

THE AMERICANS (FX Networks)

Anthony Arkin / Stavos

Scott Cohen / Glenn Haskard

Brandon J. Dirden / Dennis Aderholt

Noah Emmerich / Stan Beeman

Laurie Holden / Renee

Margo Martindale / Claudia

Matthew Rhys / Philip Jennings

Costa Ronin / Oleg Burov

Keri Russell / Elizabeth Jennings

Keidrich Sellati / Henry Jennings

Miriam Shor / Erica Haskard

Holly Taylor / Paige Jennings





BETTER CALL SAUL (AMC)

Jonathan Banks / Mike Ehrmantraut

Rainer Bock / Werner Ziegler

Ray Campbell / Tyrus Kitt

Giancarlo Esposito / Gustavo “Gus” Fring

Michael Mando / Nacho Varga

Bob Odenkirk / Jimmy Mcgill

Rhea Seehorn / Kim Wexler



THE HANDMAID’S TALE (Hulu)

Alexis Bledel / Ofglen/Emily

Madeline Brewer / Janine

Amanda Brugel / Rita

Ann Dowd / Aunt Lydia

O-T Fagbenle / Luke

Joseph Fiennes / Commander Waterford

Nina Kiri / Alma

Max Minghella / Nick

Elisabeth Moss / Offred/June

Yvonne Strahovski / Serena Joy

Sydney Sweeney / Eden

Bahia Watson / Brianna



OZARK (Netflix)

Jason Bateman / Martin “Marty” Byrde

Lisa Emery / Darlene Snell

Skylar Gaertner / Jonah Byrde

Julia Garner / Ruth Langmore

Darren Goldstein / Charles Wilkes

Jason Butler Harner / Roy Petty

Carson Holmes / Three

Sofia Hublitz / Charlotte Byrde

Laura Linney / Wendy Byrde

Trevor Long / Cade

Janet Mcteer / Helen Pierce

Peter Mullan / Jacob Snell

Jordana Spiro / Rachel

Charlie Tahan / Wyatt

Robert Treveiler / Sheriff John Nix

Harris Yulin / Buddy Dieker



THIS IS US (NBC)

Eris Baker / Tess Pearson

Sterling K. Brown / Randall Pearson

Niles Fitch / Teenage Randall

Mackenzie Hancsicsak / Young Kate

Justin Hartley / Kevin Pearson

Faithe Herman / Annie Pearson

Jon Huertas / Miguel Rivas

Melanie Liburd / Zoe

Chrissy Metz / Kate Pearson

Mandy Moore / Rebecca Pearson

Lyric Ross / Déjà

Chris Sullivan / Toby Damon

Milo Ventimiglia / Jack Pearson

Susan Kelechi Watson / Beth Pearson

Hannah Zeile / Teenage Kate



GLOW | Fuente: Erica Parise/Netflix

Mejor elenco en una comedia

ATLANTA (FX Networks)

Khris Davis / Tracy

Donald Glover / Earn Marks

Brian Tyree Henry / Alfred “Paper Boi” Miles

Lakeith Stanfield / Darius



BARRY (HBO)

Darrell Britt-Gibson / Jermaine

D’arcy Carden / Natalie

Andy Carey / Eric

Anthony Carrigan / Noho Hank

Rightor Doyle / Nick

Glenn Fleshler / Goran Pazar

Alejandro Furth / Antonio

Sarah Goldberg / Sally Reed

Bill Hader / Barry

Kirby Howell-Baptiste / Sasha

Paula Newsome / Det. Janice Moss

John Pirruccello / Det. John Loach

Stephen Root / Monroe Fuches

Henry Winkler / Gene Cousineau



GLOW (Netflix)

Britt Baron / Justine Biagi

Shakira Barrera / Yolanda Rivas

Alison Brie / Ruth Wilder

Kimmy Gatewood / Stacey Beswick

Betty Gilpin / Debbie Eagan

Rebekka Johnson / Dawn Rivecca

Chris Lowell / Bash Howard

Sunita Mani / Arthie Premkumar

Marc Maron / Sam Sylvia

Kate Nash / Rhonda Richardson

Wyatt Nash / Phil

Sydelle Noel / Cherry Bang

Victor Quinaz / Russell Barroso

Gayle Rankin / Sheila The She-Wolf

Bashir Salahuddin / Keith Bang

Kia Stevens / Tammé Dawson

Jackie Tohn / Melanie Rosen

Ellen Wong / Jenny Chey

Britney Young / Carmen Wade



THE KOMINSKY METHOD (Netflix)

Jenna Lyng Adams / Darshani

Alan Arkin / Norman

Sarah Baker / Mindy Kominsky

Casey Thomas Brown / Lane

Michael Douglas / Sandy Kominsky

Ashleigh Lathrop / Breana

Emily Osment / Theresa

Graham Rogers / Jude

Susan Sullivan / Eileen

Melissa Tang / Margaret

Nancy Travis / Lisa



THE MARVELOUS MRS. MAISEL (Prime Video)

Caroline Aaron / Shirley Maisel

Alex Borstein / Susie Myerson

Rachel Brosnahan / Miriam “Midge” Maisel

Marin Hinkle / Rose Weissman

Zachary Levi / Benjamin

Kevin Pollak / Moishe Maisel

Tony Shalhoub / Abe Weissman

Brian Tarantina / Jackie

Michael Zegen / Joel Maisel



House of Cards | Fuente: Netflix

Mejor actor en un drama

Jason Bateman por “Ozark” (Netflix)

Sterling K. Brown por “This Is Us” (NBCbc)

Joseph Fiennes por “The Handmaid’s Tale” (Hulu)

John Krasinski por “Tom Clancy’s Jack Ryan” (Prime Video)

Bob Odenkirk por “Better Call Saul” (AMC)

Mejor actriz en un drama

Julia Garner por “Ozark” (Netflix)

Laura Linney por “Ozark” (Netflix)

Elisabeth Moss por “The Handmaid’s Tale” (Hulu)

Sandra Oh por “Killing Eve” (Bbc America)

Robin Wright por “House Of Cards” (Netflix)

Mejor actor en una comedia

Alan Arkin por “The Kominsky Method” (Netflix)

Michael Douglas por “The Kominsky Method” (Netflix)

Bill Hader por “Barry” (HBO)

Tony Shalhoub por “The Marvelous Mrs. Maisel” (Prime Video)

Henry Winkler por “Barry” (HBO)

Mejor actriz en una comedia

Alex Borstein por “The Marvelous Mrs. Maisel” (Prime Video)

Alison Brie por “Glow” (Netflix)

Rachel Brosnahan por “The Marvelous Mrs. Maisel” (Prime Video)

Jane Fonda por “Grace And Frankie” (Netflix)

Lily Tomlin por “Grace And Frankie” (Netflix)

Mejor actor en serie de edición limitada o película para TV

Antonio Banderas por “Genius: Picasso” (National Geographic)

Darren Criss por “The Assassination Of Gianni Versace: American Crime Story” (Fx Networks)

Hugh Grant por “A Very English Scandal” (Prime Video)

Anthony Hopkins por “King Lear” (Prime Video)

Bill Pullman por “The Sinner” (Usa Network)

Mejor actriz en serie de edición limitada o película para TV

Amy Adams por “Sharp Objects” (HBO)

Patricia Arquette por “Escape At Dannemora” (Showtime)

Patricia Clarkson por “Sharp Objects” (HBO)

Penélope Cruz por “The Assassination Of Gianni Versace: American Crime Story” (Fx Networks)

Emma Stone por “Maniac” (Netflix)

Mejor desempeño de dobles de acción en serie de comedia o drama

GLOW (Netflix)

MARVEL’S DAREDEVIL (Netflix)

TOM CLANCY’S JACK RYAN (Prime Video)

THE WALKING DEAD (AMC)

WESTWORLD (HBO)