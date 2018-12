La temporada de premios inició con el anuncio de los nominados a los Globos de Oro 2019, ceremonia que reconoce lo mejor del cine y la televisión. En la categoría de películas dramáticas, la cantante (convertida en actriz) Lady Gaga se cruza en el camino de intérpretes consolidadas.

Ella se enfrentará a Glenn Close ("La esposa"), Nicole Kidman ("Destroyer") y Rosamund Pike ("A Private War") por la estatuilla a Mejor Actriz en una Película Dramática.

En el caso de Kidman ha sorprendido su cambio de look por su interpretación como la policía Erin Bell, que acepta un trabajo encubierto en una pandilla de California. En el caso de Rosamund, se convierte en una corresponsal de guerra.

Junto a ellas compite Melissa McCarthy que cambia las comedias por el drama "Can You Ever Forgive me?".

NOMINADAS EN COMEDIA

La esperada cinta "Mary Poppins Regresa" ha acumulado cuatro nominaciones a los Globos de Oro 2019, entre ellos uno para Emily Blunt como protagonista. Junto a ella compiten Constance Wu ("Locamente millonarios"), Charlize Theron ("Tully") y la joven Elsie Fisher ("Eighth Grade").

Por otro lado, la película "La favorita" también cuenta con cinco nominaciones y su trío de actrices de moda (Olivia Colman, Rachel Weisz y Emma Stone) se disputan los galardones. Colman aparece en esta categoría a Mejor Actriz en una Película de Comedia o Musical.

La ceremonia de los Globos de Oro se realizará el próximo 6 de enero del 2019 y será conducida por Andy Samberg y Sandra Oh.

LISTA DE NOMINADOS EN PELÍCULAS

Mejor actriz: Drama

- Glenn Close, "La esposa".

- Lady Gaga, "Nace una estrella".

- Nicole Kidman, "Destroyer".

- Melissa McCarthy, "¿Podrás perdonarme?".

- Rosamund Pike, "A Private War".

Mejor actriz: Comedia o musical

- Emily Blunt, "Mary Poppins Regresa".

- Olivia Colman, "La favorita".

- Elsie Fisher, "Eighth Grade".

- Charlize Theron, "Tully".

- Constance Wu, "Locamente millonarios".