Samuel L. Jackson manifestó su satisfacción por seguir interpretando a Nick Fury, después de 14 años.

Lo interpretó por primera vez en la escena poscréditos de “Iron Man”, en 2008. Catorce años después, Samuel L. Jackson aún disfruta dar vida a Nick Fury, el agente de inteligencia detrás de los Avengers, en las películas de Marvel Studios. Así lo manifestó en una reciente entrevista con Collider, en la que manifestó que ama al personaje y que es un sueño interpretarlo, ya que lo sigue desde pequeño en los cómics.

“Me encanta Nick Fury... Es un tipo que no tiene superpoderes, que está a cargo de personas que tienen superpoderes y que lo dejan ser. Eso es algo especial en él. Es un líder de hombres que son muy diferentes... Es muy satisfactorio ser parte de un mundo que admiré durante tanto tiempo cuando era niño” comentó.

Asimismo, indicó que aún lee historietas, y que su aproximación a este tipo de personaje es muy similar a cuando dio su voz para las películas animadas de “Afro Samurai”, de fines de los 2000.

“Todavía compro cómics. Todavía voy a las tiendas de cómics. Todavía los leo. Pero poder ser ese personaje en eso, es lo mismo que cuando estaba haciendo ‘Afro Samurai’, o cualquiera de esos personajes de cómic. Significa algo ser parte de un canon cultural que la gente venera y respeta, de otra manera”, explicó Samuel L. Jackson.

El lunes 11 de abril, Samuel L. Jackson estrenó "The Last Days of Ptolemy Grey", serie de Apple TV producida por él mismo, sobre un hombre de 73 años con demencia, que en sus breves momentos de lucidez investiga la misteriosa muerte de su sobrino.

Samuel L. Jackson: ¿Cuándo propone cambios en las líneas de Nick Fury?

Nadie conoce mejor a Nick Fury que Samuel L. Jackson. Tras catorce años en el rol, ya saber cómo debe expresarse. Por ello, el actor a veces propone algunos cambios en los diálogos de su personaje. Aunque señaló que esto dependerá del director que le toque.

“He estado haciendo de Nick Fury durante mucho tiempo. Sé cómo suena y sé cómo piensa y cómo se siente. Sé que los escritores se sientan en casa y escriben. Si el escritor es fanático de ese tipo de cosas, el género de superhéroes, sabe cómo hacerlo”, explicó.

También señaló que hay directores que buscan que Nick Fury se parezca más a otros que ha interpretado, como Jules de “Pulp Fiction” o Ordell de “Jackie Brown”, películas que grabó con Quentin Tarantino, donde sus personajes tienen una onda más callejera y astuta. Esto también lo acepta.

Sin embargo, hay casos en que el guion se aleja de lo que el concibe como el lenguaje de Nick Fury, y es en ese momento en que toma cartas en el asunto. En dichos casos, habla con la persona aparte y le dice: "Mira, sé que escribiste esto, pero esta es una mejor manera de decirlo como Nick Fury". “Bueno, eres Nick Fury, así que sí”, le responden sin dudarlo.

NUESTROS PODCASTS

Entendí esa referencia

EER 4x01 La cachetada de Will Smith y nada más importó en los Oscar 2022

¡Estamos de vuelta y recargados! Entendí esa Referencia, tu podcast de cine, series, música y datos random regresa con todo: ahora comentamos lo que nos pareció esta ceremonia del Oscar 2022 y por qué ha sido una de las peores de su historia.