Cada vez falta menos para el estreno de la película del Universo Cinematográfico de Marvel, "Doctor Strange in the Multiverse of Madness" (“Doctor Strange en el Multiverso de la Locura”). Por ello, las principales cadenas de cine en Perú ya pusieron a disposición de los usuarios la preventa para la historia protagonizada por Benedict Cumberbatch.

El estreno de lo nuevo de Marvel está previsto para el próximo 5 de mayo. Cinemark, Cineplanet, Cinerama y Cinépolis han puesto a la venta su preestreno el 4 de mayo, con funciones que arrancan a partir de las 7 p.m. en diversos formatos para los idiomas inglés y español. El elenco dirigido por Sam Raimi incluye a Elizabeth Olsen, Chiwetel Ejiofor, Benedict Wong, Xochitl Gomez, Michael Stuhlbarg y Rachel McAdams.

Las entradas pueden ser adquiridas vía online en las plataformas de Cinemark, Cineplanet, y Cinépolis, y también de manera presencial en todos los Cineplanet del país y Cinerama. A continuación, te explicamos cómo hacerte de unas entradas para ser los primeros en ver "Doctor Strange 2".

"Doctor Strange 2": ¿Cómo comprar las entradas en preventa?

Si aún no consigues tus lugares para ser de los primeros que vean la nueva aventura del Doctor Strange que, con la ayuda de aliados místicos nuevos y otros ya conocidos, atraviesa las peligrosas realidades alternativas para enfrentarse a un misterioso adversario, sigue estos sencillos pasos.

Compra virtual

1. Accede al sitio web o aplicación del cine

2. Elige la ubicación del cine de tu preferencia.

3. Elige la función que más se acomode a tus horarios.

4. Los precios pueden variar conforme al complejo

5. Selecciona tus asientos y ve a la forma de pago (tarjeta de crédito o débito).

6. Tienes 4 minutos para llenar tus datos.



Compra presencial

1. Acércate al Cinerama o Cineplanet más cercano a tu domicilio.

2. ¡Ten paciencia! La atención es por orden de llegada, y es muy probable que haya cola.

3. Muestra tu carné de vacunación y compra tus entradas.

4. El pago puede ser con tarjeta o efectivo.

Debes tener en cuenta que algunas de las funciones cuentan con entradas vendidas, por lo que la capacidad de las salas puede verse reducidas.



