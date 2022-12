'Scream 6' es una próxima película de terror y slasher dirigida por Matt Bettinelli-Olpin y Tyler Gillet. | Fuente: Paramount Pictures

La sexta película de ‘Scream’ lanzó su primer teaser y ha dejado con intriga a más de uno. Esta vez, Ghostface abandona Woodsboro para ir a Nueva York donde están los sobrevivientes. En el video se ve que la gente está celebrando Halloween, fecha perfecta para que el asesino pueda esconder su cara en su máscara.

Con el slogan ‘Nueva York. Nuevas reglas’, veremos a Sam junto a su hermana Tara, protagonizado por Jenna Ortega, y también a los hermanos Mindy y Chad, Jasmin Savoy Brown y Mason Gooding, respectivamente.

Los cuatro quieren iniciar una nueva vida lejos de lo mal que la pasaron en Woodsboro, pero ‘Scream’ no va a permitirlo. Matt Bettinelli-Olpin y Tyler Gillett dirigirán 'Scream 6' a partir de un guion de James Vanderbilt y Guy Busick. Se ha fijado la fecha de lanzamiento para el 31 de marzo de 2023.

La entrega anterior regresó con éxito a los cines en el 25 aniversario de su debut y contó con buena parte del reparto original —Neve Campbell, Courteney Cox y David Arquette— y que recaudó más de 140 millones de dólares en todo el mundo. ¿Logrará superar este record con la sexta película?

Hayden Panettiere repetirá su papel en 'Scream 6'

La actriz que le dio vida a Kirby Reed, una estudiante de secundaria de Woodsboro High School que sobrevive a Ghostface en 'Scream 4', Hayden Panettiere, volverá a la saga y repetirá su rol en 'Scream 6'.

Tal como señala Variety, Panettiere aparecerá en la película junto a Jenna Ortega como Tara Carpenter, Melissa Barrera como Sam Carpenter, Mason Gooding como Chad Meeks-Martin y Jasmin Savoy Brown como Mindy Meeks-Martin. Se desconocen los detalles de la trama, pero los rumores apuntan a que la cinta girará en torno a los cuatro supervivientes de la quinta entrega cuando abandonan la ciudad y comienzan un nuevo capítulo de sus vidas.

Además, parece que Courteney Cox también volverá a encarnar a Gale Weather. "He recibido el guion. Todavía no lo he leído, lo acabo de recibir. Tengo muchas ganas de leerlo y sé que van a empezar a rodar, creo que, en junio, en Canadá", declaró en el podcast Just for Variety.

Por su parte, Neve Campbell fue menos clara respecto a su regreso. "Me han contactado, pero todavía no hay guion. Me dijeron que pronto llegará un borrador. En realidad, se suponía que me iba a llamar a un productor ayer, porque quería hablar conmigo sobre lo que está pasando. Ya veremos. Leeré el guion y veré cómo me siento", explicó a Halloween Daily News.

