Disney anunció la fecha de apertura del parque temático de "Star Wars". | Fuente: Disney

Los aficionados a Star Wars podrán pisar el universo galáctico a partir del próximo 31 mayo, fecha en la que "Galaxy's Edge", el área temática más grande jamás creada en un parque de Disney, abrirá sus puertas en Disneyland Resort (California, EE.UU.).



En un panel presentado por el actor Josh Gad durante la convención "Star Wars Celebration" de Chicago, varios creativos de Disney compartieron hoy los detalles de este nuevo espacio de casi 60.000 metros cuadrados, que también contará con una réplica en el parque Disney World (Orlando, Florida) a partir del 29 de agosto.



Desde el Halcón Milenario hasta las batallas entre la Primera Orden y la Resistencia, el mundo galáctico cobrará vida en un espacio físico para el que Coca-Cola ha inaugurado incluso un nuevo diseño "galáctico" de sus refrescos que estará disponible exclusivamente en "Galaxy's Edge".



"¿Cómo se siente Star Wars? ¿Cómo es su textura? ¿A qué sabe y huele?", son las preguntas que ha formulado el director ejecutivo creativo de Disney, Chris Beatty, durante la presentación de "Galaxy's Edge".



Según Beatty, para diseñar esta ambiciosa área temática, sus creadores han tenido que pensar, además de en la vista y el sonido, en el tacto y el olor del universo Star Wars.



Por ejemplo, la famosa "Oga's Cantina" del planeta Batuu será un elemento central en la inmersión hacia el universo Star Wars que vivirán los visitantes de este área temática.



Además de las leches azul y verde que debutaron en las anteriores entregas de la saga, los visitantes podrán probar un menú inspirado en los sabores de Star Wars y acompañarlo con una edición exclusiva de los refrescos de Coca-Cola, cuyo logotipo y formato "galácticos" fueron desvelados hoy y atrajeron la atención de fans y coleccionistas.



Por la cantina, anunciaron los creativos de Disney, también pisarán los personajes míticos de Star Wars, gracias a la tecnología animatrónic.



Una de las atracciones principales de este área temática será "Millennium Falcon: Smugglers Run", en la que los visitantes entrarán en el interior del Halcón Milenario para pilotar la célebre nave de Han Solo, que ha sido construida por primera vez a escala real.



"No solo te vamos a dar la oportunidad de volar en el Halcón, te vamos a dar la oportunidad de formar parte de la tripulación y dirigirlo", explicó el creador ejecutivo de Disney, Scott Trowbridge.



En "Rise of the Resistance", una de las atracciones "más complejas jamás construidas" según Trowbridge, los visitantes podrán participar en la batalla entre la Resistencia y la Primera Orden.



Toda la experiencia, disfrutable a partir de esta primavera, estará acompañada por una aplicación de móvil que incluirá novedades y sorpresas por medio de tecnología de realidad aumentada. EFE