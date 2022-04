Qué fue del actor Brian Deacon, el protagonista de 'La vida pública de Jesús'. | Fuente: Warner Bros.

Es casi seguro que muchos hayan visto la película 'La vida pública de Jesús', un clásico de la televisión cada Semana Santa, difundida en casi todos los países que conmemoran la pasión, muerte y resurrección de Cristo.

Llamada en la década de los 80 'El proyecto Génesis', la película se estrenó en 1979 y fue dirigida por Peter Sykes y John Krish. Se convirtió en un filme emblemático, cuya trama estaba enfocada en la historia de Jesús de Nazareth, principalmente en sus milagros y sacrificios.

Para 1984 la cinta se había traducido a 100 idiomas y era infaltable en la programación de las cadenas televisivas durante Semana Santa. Para el 2019 se había doblado a más de 1 800 lenguas. De acuerdo al portal The Jesus Films Project, posee el Record Guiness de la película traducida a más idiomas de todos los tiempos.





¿QUÉ FUE DE LA VIDA DE BRIAN DEACON?

Sin embargo, muchos también recuerdan al actor que la interpretó, incluso hay quienes afirman que fue él quien mejor realizó este rol. Se trata del británico Brian Deacon, quien actualmente se encuentra alejado de la actuación.

Para el papel, Brian tuvo que ponerse una prótesis para que su nariz luciera menos afilada y más mediterránea. También fue elegido por su piel color oliva, usaba peluca y tuvo que ser sustituido en algunas escenas porque enfermó y le dio una neumonía.

Antes de interpretar a Jesucristo en la mencionada película, el artista actuó 'The Triple Echo', filme de 1972 y 'Vampyres', estrenada en 1974. También trabajó en series de televisión como 'Love and Mr Lewisham', 'Good Girl' y 'The Feathered Serpent'¡.

Deacon se casó dos veces, su primer matrimonio fue en 1977 con Rula Lenska, con la que tuvo una hija, pero la unión se disolvió diez años después. Luego volvió a casarse con Natalie Bloch en 1998.

Actualmente el intérprete tiene 73 años y se encuentra alejado del mundo de la actuación. Vive junto a su esposa Natalie en Inglaterra, con quien le gusta viajar a lugares tranquilos, alejados de la ciudad.

