En Semana Santa, la agenda cultural no para: museos, teatro, cine y más actividades

Teatro

El próximo año, a la misma hora

La obra tiene como protagonista a Sergio Galliani y Connie Chaparro, esposos en la vida real quienes “nos brindan su talento, encanto y complicidad al servicio de esta comedia divertida, emotiva y absolutamente entrañable”. Las entradas están a la venta en Teleticket y boletería del teatro, cuatro horas antes de cada función.

Cuándo: jueves a sábado a las 8:00 p.m. y domingo a las 7:00 p.m.

Dónde: Teatro Marsano (C. Gral. Suárez 409, Miraflores)

Libertadores

“La historia protagonizada por actrices peruanas enfoca el drama ocurrido en Guayaquil, el 26 de julio de 1822, cuando se reunieron a puerta cerrada el general José de San Martín (Protector del Perú) y el general Simón Bolívar (Libertador del Norte), con la finalidad de analizar y definir quién completaría la liberación de América del Sur”.

Cuándo: miércoles 27 de marzo a las 8:00 p.m.

Dónde: Gran Teatro Nacional

Jesucristo Superstar

“Es una obra que narra la última semana de la vida de Jesús de Nazaret, desde su entrada triunfal en Jerusalén hasta su crucifixión. Es una puesta que combina el rock, el pop y el soul con una puesta en escena impactante y un elenco de primera. Podrás escuchar clásicos como I Don't Know How to Love Him, Superstar y Gethsemane”. Entradas en Joinnus

Cuándo: miércoles 27 de marzo a las 5:30 y 7:30 p.m.

Dónde: Av. Larco 1150 a 2 cuadras del C.C Larcomar

Show de Magia y Burbujas por Pascua

“Celebra la Pascua con magia y burbujas. Misterio en el telón a preparado un increíble show para celebrar en familia”. Entradas en Joinnus a S/ 35 (Un adulto + un niño + un obsequio).

Cuándo: domingo 31 de marzo a las 5:00 p.m.

Dónde: Jr. San Martín 355, San Miguel

La obra "Libertadores" cuenta con la participación estelar de Lía Camilo (Simón Bolívar), Vera Castaño (José de San Martín), Katiuska Valencia (Tomás Guido), Angelita Velásquez (José Gabriel Pérez) y Wenddy Nishimazuruga (Roberto Canela).Fuente: Difusión / Gran Teatro Nacional

Conciertos

Semana Santa con La Patronal

La Patronal hará un recorrido musical por todo el Perú, presentado en formato de banda que llevará a los asistentes por todas las regiones del país. Entradas en Vaope.com

Cuándo: sábado 30 marzo a las 10 p.m.

Dónde: IT Club (Av. Javier Prado Este 1858, al lado de La Rambla de San Borja)

J King y Maximan

Celebra el octavo aniversario del dúo de reguetón. Compartirán escenario con el grupo León y su tripulación.

Cuándo: domingo 31 de marzo

Dónde: Av. El Triunfo 201 – Boulevard de Villa María del Triunfo

Errol Dunkley por primera vez en Perú

El cantante jamaiquino Errol Dunkley es el autor de grandes himnos como Black Cinderella, Keep The Pressure On, A Little Way Different o su versión del OK Fred de John Holt. Llegará a nuestro país por primera vez junto con a la banda más representativa del reggae nacional Laguna Pai y también a Shiva Shanti, Aldo & The Locals y Under Sun. Entradas en Joinnus.

Cuándo: sábado 30 de marzo a las 10 p.m.

Dónde: Alt. del km 52 Antigua Panamericana Sur - (Entrada de San Bartolo)

Ayacucho Fest

Si quieres pasar una Semana Santa diferente, este plan en Ayacucho es para ti donde habrá tres días lleno de música.

Jueves 28: Noche corona

DJ Asto - DJ Towa - DJ FREAK - DJ Kuba - Banda patronal

Viernes 29: Fiesta Ayacucho Fest

Hermanos Yaipén - DJ Towa - DJ FREAK - DJ Kuba - La Cecilia

Sábado 30: Fiesta Cochilandia

DJ Paul - DJ freak - Edson Davila el popular (Giselo) - DJ Kuba - Siwar Qinti - Banda Patronal

Dónde: Jirón Bellido 271 - Ayacucho

Cajamarca Fest

El festival de música, arte y cultura de Cajamarca tendrá en escenario a Laguna Pai y Barrio Calavera.

Cuándo: jueves 28 de marzo a las 9 p.m.

Dónde: Jr. La Mosqueta 452, Cajamarca

El museo de sitio “Arturo Jiménez Borja” Puruchuco queda en la Carretera Central, Km. 4.5 Ate Vitarte.Fuente: Difusión / Mincul

Museos abrirán en Semana Santa

El Ministerio de Cultura anunció que durante los feriados de Semana Santa (desde el 28 de marzo al domingo 31 de marzo) los museos que están bajo su administración atenderán en horario normal. Consultar la lista a nivel nacional de los museos, a través de este link: https://museos.cultura.pe/museos para conocer sus direcciones y horarios de atención.

En el caso de la ciudad de Lima, se podrán visitar el Museo Nacional de la Cultura Peruana (Av. Alfonso Ugarte 650, Lima), el Museo Nacional de Arqueología, Antropología e Historia del Perú (Plaza Bolívar s/n, Pueblo libre) y el Museo de Arte Italiano (Paseo de la República 250 Lima). También, el Museo “José Carlos Mariátegui” (Jr. Washington 1938-1946, Cercado de Lima) y el Lugar de la Memoria, la Tolerancia y la Inclusión Social (Bajada San Martín 151 Miraflores).

Asimismo, se podrá visitar el Museo de Sitio “Arturo Jiménez Borja” Puruchuco (Carretera Central, Km. 4.5 Ate Vitarte), el Museo de Sitio de Huallamarca (Nicolás Rivera 201, San Isidro), el Museo Pachacamac (Km. 31 de la antigua Panamericana Sur, Lurín), el Museo de Sitio del Mirador del Cerro San Cristóbal (Cerro San Cristóbal, Rímac) y el Museo de Sitio Pucllana (Calle General Borgoño, cuadra 8 Miraflores).

Cartelera

1. Coraje y santidad

Ana de los Ángeles, una mujer del siglo XVII con dones extraordinarios, enfrentó con gran coraje y santidad los planes de su familia al ingresar al Monasterio de Santa Catalina de Arequipa.

2. Bienvenidos al paraíso

Una pareja de jóvenes se enamora al instante y deciden casarse en una boda de lujo en el Caribe, pero sus vacaciones se convierten en una montaña rusa de celos que acaba en caos.

3. El hombre de los sueños

La vida de un desventurado padre de familia da un vuelco cuando millones de extraños empiezan a verle en sueños.

4. Godzilla y Kong: el nuevo imperio

La película continúa el explosivo enfrentamiento con una aventura completamente nueva que enfrenta al todopoderoso Kong y al temible Godzilla contra una colosal amenaza no descubierta escondida dentro de nuestro mundo, desafiando su propia existencia y la nuestra.

