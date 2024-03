'Ben-Hur', 'Cleopatra', y otras películas clásicas en Semana Santa que ganaron los Oscar

En esta Semana Santa se emiten diversas películas inspiradas en personajes bíblicos, así como historias de ficción ambientadas en la religión que se convirtieron en la favorita de los fanáticos del cine que han encontrado en estos días feriados la excusa perfecta para poder disfrutarlas.

Algunas de estas adaptaciones han ganado reconocimientos y premios incluidos los Oscar, la distinción cinematográfica más importante en la industria del cine y que, luego de su entrega, marcaron un legado de películas que, hasta la fecha, son clásicos que cada año son vistos por todas las generaciones.

Entre estas películas resaltaron actores como Charlton Heston y Elizabeth Taylor, representantes de Moisés y Cleopatra, que han llevado a sus personajes más allá de la religión.

En RPP, revisamos algunos de estos proyectos cinematográficos que han sido reconocidos por la Academia por su dirección, actuación, vestuario, música, efectos visuales y otras categorías.

'Ben-Hur' es la película más ganadora de la historia de los Oscar junto con 'Titanic' y 'El señor de los anillos: el retorno del rey'.

‘Ben-Hur’ (1959), la película épica más ganadora de los Oscar

Ben-Hur es la película religiosa más ganadora de los Premios Oscar. El filme, basado en la historia del personaje ficticio Judá Ben-Hur del histórico libro de Lewis Wallace con el mismo título, ha conseguido 11 estatuillas en la Academia junto con Titanic y El señor de los anillos: el retorno del rey, marcando historia en la industria.

Este drama épico estadounidense, protagonizado por el icónico actor Charlton Heston y dirigido por William Wyler, obtuvo los premios a: Mejor película, Mejor director, Mejor actor, Mejor actor de reparto, Mejor diseño de producción, Mejor fotografía, Mejor diseño de vestuario, Mejor efectos visuales, Mejor montaje, Mejor banda sonora y Mejor sonido.

Si bien la historia de Judá Ben-Hur no se basa en hechos reales, la película lleva al personaje en la misma época de Jesucristo durante el imperio romano dominado por Tiberio. Incluso en una escena, Judá conoce a Jesús de Nazareth, quien le da agua durante su viaje, mismo acto que será devuelto por él en el camino del ‘hijo de Dios’ a la crucifixión.

"La acción transcurre en Judea, durante el año 30 d. C. El Imperio romano gobierna con mano de hierro sus vastos territorios, entre ellos Judea, sometiendo con dureza a sus moradores. Estos desean con ansia la llegada de un nuevo Mesías que liberará al pueblo judío del yugo romano. Entre ellos se encuentra Judá Ben-Hur (Charlton Heston), un príncipe rico que comercia con especias de Oriente a Roma, un hombre respetado y creyente en la fe de su pueblo y su Dios", describe la sinopsis del filme.

'Cleopatra' (1963), con Elizabeth Taylor, ganó cuatro Premios Oscar

Cleopatra, la adaptación cinematográfica de la reina más popular de Egipto, es otra de las películas religiosas reconocidas por la Academia. El filme, famoso por la icónica actuación de Elizabeth Taylor como la reina egipcia, obtuvo cuatro estatuillas a: Mejor dirección, Mejor fotografía, Mejores efectos visuales y Mejor diseño de vestuario.

El rodaje fue grabado en 79 sets construidos en los paisajes de Londres y Roma logrando la mayor taquilla en el año de su estreno con 24 millones de dólares. El filme fue dirigido por Joseph L. Mankiewicz reemplazando a Rouben Mamoulian, quien fue despedido por 20th Century Fox.

Aparte de Elizabeth Taylor, Cleopatra contó con un destacado elenco de actores conformado por: Richard Burton, Rex Harrison, Roddy McDowall, Carroll O'Connor, Martin Landau, Hume Cronyn y Martin Landau.

"El victorioso Julio César (Rex Harrison) se ve obligado a viajar a Egipto con el fin de evitar la guerra civil provocada por la falta de orden entre Cleopatra VII (Elizabeth Taylor) y su hermano Ptolomeo XIII (Richard O'Sullivan), ambos monarcas del Imperio egipcio. Muy pronto, César se quedará asombrado por la ferocidad y belleza de la joven, haciéndola reina indiscutible de Egipto y, tras el nacimiento de su hijo Cesarión, su esposa", describe la trama.

'Los diez mandamientos' (1956), el filme religioso con los mejores efectos especiales

Los diez mandamientos, película basada en la vida del histórico príncipe hebreo Moisés, es una de las grandes referencias cinematográfica en Semana Santa que no ha pasado desapercibida por la Academia.

El largometraje, protagonizado por Charlton Heston como el personaje bíblico Moisés, ganó la estatuilla en la categoría de Mejor efectos especiales tras ser nominada en seis más (Mejor película, Mejor dirección artística, Mejor fotografía, Mejor montaje, Mejor sonido y vestuario).

Esta adaptación cinematográfica del éxodo de la Biblia fue dirigida y producida por Cecil B. DeMille, filmada por VistaVisión y distribuida en los cines por Paramount Pictures.

Charlton Heston estuvo acompañado de: Yul Brynner como Ramsés II, Anne Baxter como Nefertari, Edward G. Robinson como Datán, Yvonne De Carlo como Séfora, Debra Paget como Lilia y John Derek como Josué.

"La película narra la historia de Moisés (Charlton Heston), favorito de la familia del faraón, que decide renunciar a su vida de privilegios para conducir a su pueblo, los hebreos esclavizados en Egipto, hacia la libertad", expresa el argumento.

'El príncipe de Egipto' (1998) ganó el Oscar con tema 'When You Believe'

El príncipe de Egipto, la popular película animada producida y distribuida por DreamWorks sobre la vida del príncipe hebreo Moisés, también consiguió el reconocimiento de la Academia.

La historia dirigida al público infantil, sobre el éxodo de Moisés en la Biblia, fue nominada al Oscar en las categorías Mejor banda sonora original y Mejor canción original, llevándose el galardón en esta última por su canción 'When You Believe', o 'Si tienes fe'.

Brenda Chapman, Simon Wells y Steve Hickner dirigieron la película. Hans Zimmer compuso la banda sonora y Stephen Schwartz escribió las canciones. En las voces estuvieron: Val Kilmer (Moisés), Ralph Fiennes (Ramsés II), Michelle Pfeiffer (Séfora), Sandra Bullock (Miriam), Jeff Goldblum (Aarón), Ofra Haza (Jocabed), entre otros.

"En el antiguo Egipto, hace miles de años, el faraón Seti ordena la muerte de todos los recién nacidos judíos. Una madre, desesperada, coloca a su hijo en una cesta y la deposita en el Nilo. Las aguas la conducen río abajo hasta la orilla donde la hallará la reina. El niño era Moisés y fue educado como hermano de Ramsés, el heredero del trono. Sin embargo, cuando, años después, se descubra el origen hebreo de Moisés, los hermanos se distanciarán", sostiene la sinopsis.

'La canción de Bernadette' (1943) consiguió cuatro Oscar de doce nominaciones

La canción de Bernadette es uno de los dramas religiosos cinematográficos más exitosos de la historia. La película protagonizada por Jennifer Jones logró hacerse de cuatro estatuillas en los Oscar a: Mejor actriz, Mejor fotografía en blanco y negro, Mejor decoración en blanco y negro, y Mejor banda sonora en película dramática.

Cabe resaltar que La canción de Bernadette fue nominada a 8 categorías más (Mejor película, director, actor de reparto, actriz de reparto, guion adaptado, sonido y montaje) sumando 12 nominaciones, mismo número que Ben-Hur.

La película narra la vida de la religiosa francesa Bernadette Soubirous interpretada por la fallecida actriz Jennifer Jones, nominada hasta en cinco ocasiones en la Academia. El elenco lo integran: Charles Bickford, William Eythe, Gladys Cooper, Vincent Price, Lee J. Cobb, Anne Revere, entre otros.

“Historia de Bernadette Soubirous (Jennifer Jones) y el misterio de la aparición de la Virgen en Lourdes (Francia) en 1858. Cuando a Bernadette, una niña asmática, se le aparece la Señora vestida de blanco, cambia sustancialmente la vida del pueblo de Massadiel, donde surge un manantial cuyas aguas curan a los peregrinos enfermos. Estos hechos serán exhaustivamente investigados por la Iglesia, los médicos y toda suerte de expertos”, sostiene la trama oficial.

El filme sobre Tomás Moro (1966) se llevó seis premios Oscar

A Man for All Seasons, o Un hombre para la eternidad, es otra película con bases religiosas que triunfó en los Oscar. El filme, que narra los últimos años de vida del santo Tomás Moro, logró seis estatuillas a: Mejor película, Mejor director (Fred Zinnemann), Mejor actor (Paul Scofield), Mejor guion adaptado, Mejor fotografía y Mejor diseño de vestuario.

El largometraje, basado en la obra de teatro homónima de Robert Bolt, retrata la firmeza de Tomás Moro para no romper sus principios ante las peticiones egoístas y malévolas de Enrique VIII, rey de Inglaterra.

La revista TIME catalogó a Un hombre para la eternidad como "una de las películas religiosas más inteligentes de todos los tiempos". Tuvo las actuaciones de: Paul Scofield, Wendy Hiller, Leo McKern, Orson Welles, Robert Shaw y John Hurt.

“Para divorciarse de su esposa Catalina de Aragón y contraer matrimonio con Ana Bolena, el rey Enrique VIII trata de obtener el apoyo de la aristocracia y del clero. Sir Thomas Moro, uno de los más notables humanistas europeos. El ferviente católico y hombre de confianza del monarca, se encuentra en una encrucijada: ¿debe actuar de acuerdo con su conciencia, arriesgándose a ser tachado de traidor y ejecutado, o debe ceder ante un rey que no tiene ningún reparo en adaptar la ley a sus necesidades?”, describe la historia.

