En el episodio de final de temporada del podcast Entendí esa Referencia comentamos sobre las producciones que vimos este año y reflexionamos sobre por qué nos gustan las series y las películas. | Fuente: HBO

Llega el fin de año y con eso el cierre de la tercera temporada del podcast Entendí esa Referencia, con un episodio en el que hablamos de lo que más nos gustó (y no tanto) del año, entre ellos el estreno más esperado por los fanáticos de Marvel, “Spider-Man: No Way Home”, “Maligno” o series como “The White Lotus” o la comentada “Sucession”, sin dejar de lado a “Cruella” o “Shang-Chi y la leyenda de los diez anillos”.

En el episodio 22 de la tercera temporada, Diego Pajares Herrada, Renato León y Lucía Barja también reflexionan sobre por qué ven series o películas, recordando cuáles fueron aquellas producciones que los engancharon al mundo seriéfilo o cinéfilo.

Antes de terminar el episodio, llega el momento del “hasta luego”. ¿Regresará Entendí esa Referencia para una cuarta temporada? Todo puede pasar.

Periodistas fanáticos de la televisión, el cine y la cultura popular se juntan para hablar de todo eso y un poco más. Aquí no hacemos reseñas, sino que te contamos lo que las series de TV y las películas nos hacen sentir.

En su tercera temporada, EER tiene episodios dedicados a Marvel y sus series como "Loki" y "Captain America and the Winter Soldier", "Spider- Man: No Way Home", los Oscar 2021, series como "Fleabag" o "Friends", así como el mundo de las telenovelas o del streaming.

¿No sabes qué ver con la amplia demanda de las plataformas? En el episodio 13 te presentamos las ‘fijas’ para ver en el streaming, con recomendaciones variadas para todo gusto.

Además, la sección EER+ tiene episodios más cortos sobre series o películas puntuales. Algunos son sobre "The Bold Type”, "True Detective", “The White Lotus”, "Hellbound".

Y por fin llegó el día tan esperado. Vimos la nueva película del amigo Spidey y nos metimos la conversa de la vida, con las referencias y lo que nos pareció el cierre de la saga. Vamos así: Empezamos haciendo comentarios generales; en el minuto 15 hablamos del problema planteado para Peter Parker; desde el minuto 29 hablamos de los villanos (¡oh!, Willem, ¡oh! Alfred), para comentar la aparición de YA SABEN QUIÉNES desde el minuto 52; y ya luego hasta de las escenas post créditos rajamos. Menú completo para ti, que siempre nos escuchas. Ya se viene el final de temporada (o del podcast, quién sabe).