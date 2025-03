'Shrek 5': ¿Sin Alfonso Obregón, Dulce Guerrero y Eugenio Derbéz en el doblaje latino?

La quinta entrega de Shrek llegará a los cines en diciembre de 2026, tras un retraso en su estreno originalmente previsto para julio. Mientras los actores en inglés regresan, el doblaje latino aún es incierto.

El ogro más querido del cine se prepara para su quinta aventura. En febrero, DreamWorks anunció que la película animada llegará a los cines en Navidad de 2026, con el regreso de Mike Myers como Shrek, Cameron Diaz como Fiona y Eddie Murphy como Burro en las voces originales en inglés, además de la incorporación de Zendaya al elenco. Sin embargo, el gran misterio quedó en el doblaje latino: ¿quiénes darán voz a los icónicos personajes en esta nueva entrega?

La historia, que en Latinoamérica conquistó a miles con las voces de Alfonso Obregón, Dulce Guerrero y Eugenio Derbéz, parece estar tomando un rumbo diferente. Hasta esta semana, era incierto si estos actores regresarían para la nueva entrega. Sin embargo, la tarde del viernes, Obregón, quien da voz al propio Shrek en español, sorprendió a sus seguidores en redes sociales con una declaración inesperada: “Parece que ni Dulce ni Eugenio ni yo haremos Shrek 5”.

Eddie Murphy ha dado voz al personaje de Burro en las versiones originales en inglés de la saga 'Shrek'.Fuente: Paramount Pictures

Un adiós a las voces conocidas del doblaje

Obregón, conocido por sus papeles en películas como Madagascar, no es ajeno al éxito que logró junto a la saga de Shrek. En diciembre de 2012, en el podcast La Lata, el actor recordó cómo llegó a ser parte de la franquicia gracias a la recomendación de su amigo, el también actor de doblaje Herman López. “Querían un star talent, alguien famoso que les ayudara a vender la película”, explicó. Aunque no era un nombre reconocido en ese momento, su casting fue exitoso y logró ganarse el cariño del público.

Por su parte, Derbéz, quien prestó su voz al carismático Burro, reveló en una entrevista con Adela Micha en octubre de 2024 que no estaba dispuesto a retomar su papel si no contaba con la libertad creativa que le permitió enriquecer al personaje en anteriores entregas. “El valor que tuvo el Burro en español es que me dejaron meterle mano al guion, y eso lo hizo mucho mejor”, aseguró Derbéz, quien incluso logró darle un toque más “mexicano” a su personaje.

La reacción de los fans y el primer adelanto

Los comentarios de los fans no se hicieron esperar. Algunos lamentaron que la saga podría perder su esencia sin las voces originales en español latino: “Justo cuando ya me estaba acostumbrado a los diseños, esperaba que, al menos, con el doblaje hicieran su magia. Pero ahora veo que ni eso tendremos”, expresó un seguidor. Otros, más pesimistas, afirmaron que la franquicia en Latinoamérica podría ser un fracaso sin los actores de doblaje que marcaron su éxito.

Mientras tanto, semanas atrás, DreamWorks lanzó el primer adelanto de Shrek 5. En un breve video de menos de 30 segundos, se puede ver a Shrek (Mike Myers) y Burro (Eddie Murphy) interactuando con el espejo mágico, que sorprendentemente declara que el más bello de todos es el propio ogro. El adelanto, que se centra en momentos cómicos del personaje, también reveló a Zendaya como la voz de Felicia, la hija adolescente de Shrek. Además, Fiona (Cameron Diaz) y Pinocho hacen su aparición.

'Shrek para siempre', la cuarta entrega de la saga, se estrenó en cines en 2010.Fuente: Paramount Pictures

¿En qué quedó la historia de Sherk?

Han pasado 14 años desde el lanzamiento de Shrek para siempre: El capítulo final (2010), una película que cerró un ciclo importante en la saga, donde Shrek enfrentaba una maldición de Rumpelstiltskin que lo llevaba a un universo paralelo. Tras ese desenlace, DreamWorks ha disfrutado de varios éxitos, como Kung Fu Panda 4 y El Gato con Botas: El Último Deseo, películas que demostraron que la magia de sus franquicias sigue vigente.

¿Cuándo se estrena Shrek 5?

De acuerdo al teaser tráiler, Shrek 5 llegará a los cines de Norteamérica el 23 de diciembre de 2026, casi 15 años después de la última película del ogro verde. Esta nueva entrega continuará la historia tras el final de Shrek 4, donde el protagonista logra recuperar su vida junto a su familia y amigos de cuentos de hadas. Sin embargo, el futuro de la franquicia y el regreso de las voces en español latino sigue siendo una incógnita, lo que ha dejado a los seguidores de la saga con sentimientos encontrados.

