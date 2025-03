James Gunn comparte un nuevo vistazo a David Corenswet como Superman

El nuevo Superman de James Gunn, protagonizado por David Corenswet, llegará a los cines en julio de 2025. Con el estreno cada vez más cerca, el director comparte un nuevo vistazo del Hombre de Acero.

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Han pasado unas semanas desde que no teníamos noticias del Superman de James Gunn, pero la espera ya terminó. El cineasta, también director ejecutivo de DC Films, volvió a las redes sociales para compartir una nueva imagen del Hombre de Acero. Y lo mejor de todo es que el estreno de la película en cines está cada vez más cerca.

► No te pierdas: "Supera las expectativas" con un tono más oscuro y emocionante: esto dice la crítica sobre Daredevil: Born Again

La foto que compartió Gunn nos muestra un primer plano de las botas de Superman caminando sobre la nieve. A la izquierda, apenas asoma su capa roja, ondeando con el viento. "Hoy hace un año. Longyearbyen, Svalbard. Más rápido que una bala hacia el 11 de julio de 2025", escribió en X (anteriormente Twitter).

One year ago today. Longyearbyen, Svalbard. Faster than a speeding bullet toward July 11, 2025. #Superman pic.twitter.com/3YaejQCLYw — James Gunn (@JamesGunn) February 28, 2025

Longyearbyen: ¿dónde se filmó esta imagen épica?

¿Sabías que Longyearbyen es la ciudad más al norte del mundo? Ubicada en el archipiélago de Svalbard (Noruega), en el Océano Ártico, esta ciudad es famosa por su clima extremo. Durante el invierno, casi no ve la luz del sol, pero en verano, el sol nunca se pone. Aquí fue donde se grabó la escena inicial del teaser épico que se estrenó en diciembre.

Además, unos días atrás, Gunn celebró los 85 años de Lex Luthor con una foto en blanco y negro del actor Nicholas Hoult en la piel del icónico villano. Pero eso no fue todo: también nos dio un vistazo a su próximo proyecto, Supergirl: Woman of Tomorrow, protagonizado por Milly Alcock y con estreno programado para junio de 2026.

¿Qué vimos en el teaser tráiler de Superman?

El primer tráiler publicado en diciembre, con una duración de 2 minutos y 22 segundos, abre con un impresionante paisaje: montañas cubiertas de nieve interrumpidas por un estruendo ensordecedor. La cámara se acerca y ahí está él: Superman, gravemente herido, sangrando y respirando con dificultad. No sabemos qué le ocurrió, pero el impacto es inmediato.

Luego, las imágenes nos trasladan al periodista Clark Kent trabajando en el Daily Planet junto a Lois Lane, interpretada por Rachel Brosnahan, quien lo observa con atención. Más adelante, vemos a Clark abrazando a su padre, interpretado por Pruitt Taylor Vince, en una escena cargada de emoción.

Una de las escenas más entrañables muestra a Superman llamando a su superperro, Krypto, quien lo rescata, arrastrándolo por la nieve. Además, el adelanto nos presenta a Lex Luthor, interpretado por Nicholas Hoult, y otros personajes clave como Hawkgirl (Isabela Merced), Green Lantern Guy Gardner (Nathan Fillion), Mister Terrific (Edi Gathegi) y Metamorpho (Anthony Carrigan).

Isabela Merced en el tráiler de Superman

Hawkgirl tiene una breve, pero destacada aparición en dos escenas. En la primera, la vemos acompañando a Green Lantern (Nathan Fillion) y Mister Terrific (Edi Gathegi) en su encuentro con Superman; en la segunda, aparece volando sola entre los rascacielos, empuñando su mazo en alto para iniciar la batalla.

Con este nuevo papel, Isabela deja atrás su personaje de Anya Corazon en Madame Web, película de Marvel que marcó su debut en el género de superhéroes junto a Dakota Johnson, Sydney Sweeney y Celeste O'Connor. Este 2023, además, estrenó Turtles All the Way Down en Max y Alien: Romulus en cines.

"Que me escogieran para estar en todos estos proyectos tan importantes me impactó", comentó en febrero a EFE. Días después, declaró en una entrevista con RPP: "He tenido muchas oportunidades increíbles que no puedo creer, estoy en tantos proyectos gigantes, con gente que es top y me fascina".

La nueva película de Superman llegará a los cines de Latinoamérica en julio de 2025.Fuente: DC Studios

¿Cuándo se estrena Superman?

La nueva película del Hombre de Acero, a cargo del director James Gunn, llegará a los cines de Latinoamérica el 10 de julio de 2025. Al día siguiente será su estreno en Estados Unidos y Canadá. El elenco incluye a Nicholas Hoult como Lex Luthor, Rachel Brosnahan como Lois Lane, Isabela Merced como Hawkgirl y Milly Alcock como Supergirl.

RPP en YouTube La voz de todo el Perú. ¡Suscríbete gratis