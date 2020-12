Conoce cuál es la película considerada la más terrorífica, según estudio científico. | Fuente: Composición

A pocos días de Halloween, la compañía británica Broadbandchoices hizo un estudio donde se eligió a la “película más aterradora de la historia”. Esta plataforma, según Forbes, realizó una serie de exámenes al que llamó “Proyecto de ciencia del miedo” donde rastrearon la frecuencia cardíaca de 50 personas de distintas edades tras ver más de 100 horas de este tipo de films.

Para no hacer un listado tan largo, la empresa solo se limitó a las 50 películas de terror mejor calificadas según medios como IMDB, Rotten Tomatoes y Reddit para que la vean los voluntarios.

La película calificada como la más terrorífica fue “Sinister” o “Siniestro” (2012), por su nombre en español. Esta cinta protagonizada por Ethan Hawke, cuenta la historia de un escritor de crímenes que investiga una serie de asesinatos familiares.

¿Cómo se llegó a esa conclusión? Pues a cada persona se le puso un monitor de frecuencia cardíaca durante la película en la cual arrojaron datos específicos para nombrar a este film como la número uno en terror.

De acuerdo con Daniel Clifford, creador de “Proyecto de ciencia del miedo”, aseguró que "el estudio fue diseñado para ayudar a las personas a encontrar las películas científicamente más aterradoras jamás hechas, para ahorrarles el tiempo de buscar entre miles de títulos en servicios de transmisión como Amazon, Netflix y Shudder".

La frecuencia cardíaca de una persona en reposo es de 65 BPM (latidos por minuto), sin embargo, al ver “Sinister”, aumentó a 86 BPM, es decir, creció en un 32% siendo el porcentaje más alto en cualquier frecuencia después de que vieron las demás películas de terror.

Después de “Siniestro”, otras nueve cintas le siguen en la lista. Entre ellas está Insidious, The Conjuring, Hereditary, Paranormal Activity, It Follows, The Conjuring 2, The Babadook, The Descent y The Visit.

