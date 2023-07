'Sound of Freedom': la historia real de Tim Ballard y cómo luchó contra la trata de niños en Latinoamérica

Una de las películas que más ha llamado la atención es Sound of Freedom o Sonido de libertad –por su nombre en español- debido a su trama sobre el tráfico de niños y está inspirado en una historia real. Esta película llegó a los cines norteamericanos a inicios de julio y es dirigida por Alejandro Monteverde.

Protagonizado por Jim Caviezel (recordado por su papel de Jesús en la Pasión de Cristo), el actor le da vida a Tim Ballard, un agente de gobierno de Estados Unidos que busca a niños que han sido traficados en Colombia.

Sound of Freedom ha tenido buenos comentarios ya que consideran que es necesario mostrar la problemática en Latinoamérica y que se expande por todo el mundo. Conoce la historia real de esta película que en días ha logrado recaudar 40 millones de dólares.

Mira el tráiler de "Sound of Freedom" o "Sonido de la libertad", protagonizado por Jim Caviezel. | Fuente: Angel Studios

Historial real de Sound of Freedom

Tim Ballard sí existe, fue un agente especial de la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI por sus siglas en inglés), la cual forma parte del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas. Tal y como se muestra en la ficción, reunió muchas pruebas y arrestó a sospechosos de consumir material infantil y contenido pornográfico.

“Pasé 12 años como agente especial, operador encubierto, para el Departamento de Seguridad Nacional, trabajando en delitos contra niños, tráfico de niños, y fue una especie de evolución, los primeros años fue en su mayoría solo usuario final, coleccionista, casos de personas que poseen, distribuyen material de explotación infantil”, comentó a The Daily Signal.

En un inicio, Tim Ballard atrapó a los consumidores de pornografía infantil en Estados Unidos, pero siempre pensaba en cómo encontrar a estos niños y quiénes era los traficantes:

“Siempre me preguntaba: ‘¿Dónde están los niños?’ Veo estos videos, me rompe el corazón, tengo que describirlos (en los informes). Hay una escena en la película que me rompe el corazón donde Jim (Caviezel) llora mientras tiene que describir estas horribles escenas de sexo de niños, y cuando digo niños, me refiero a la edad promedio, siete, seis, cinco”, agregó.

Perseguir la red de tráfico de niños

Así como se muestra en Sound of Freedom, la jurisdicción de Tim Ballard no permitía que salieran de Estados Unidos, sin embargo, en 2006, se cambió esa legislación.

“Por primera vez, los agentes estadounidenses podían ir al extranjero y enjuiciar a los estadounidenses por tener relaciones sexuales con niños en el extranjero, y enjuiciarlos como si hubieran cometido el delito en suelo estadounidense. Eso abrió mis horizontes y comencé a encontrar a los niños”.

A pesar de que tenía un objetivo, sus superiores le indicaron que, si no lograba encontrar traficantes estadounidenses de niños que cometieran estos actos, debía renunciar. “Ambos fueron casos importantes (Colombia y Haití), se habría producido un golpe significativo contra los traficantes de personas... Ahí estoy, pensando: ‘Me están pidiendo que vuelva a casa una vez más, y no lo voy a hacer. Yo voy a quedarme, y eso significa que tengo que renunciar a mi trabajo”.