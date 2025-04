'Spider-Man 4': Tom Holland confirma el título y revela la fecha de estreno de la nueva aventura del Hombre Araña

La cuarta película de Spider-Man, protagonizada por Tom Holland, toma su título de una historia de 2008, que comienza tras un evento que alteró el universo y dejó a todos sin recuerdos de quién era realmente el héroe arácnido.

La espera está por terminar. La cuarta película de Spider-Man, protagonizada por Tom Holland, llevará por título Spider-Man: Brand New Day (Un nuevo día). Así lo confirmó el actor en un anuncio durante CinemaCon 2025, donde también se reveló que el rodaje comenzará a mediados de este año.

“Lamento no poder estar con ustedes en persona, estoy al otro lado del mundo rodando una película”, expresó Holland mediante un video. El actor británico está trabajando también en La Odisea (The Odyssey) de Christopher Nolan, junto a Matt Damon, Zendaya y Anne Hathaway. Esta cinta tiene previsto su estreno en cines en julio de 2026.

En cuanto a Spider-Man: Brand New Day, Holland fue claro: “Sé que los dejamos con un gran suspenso al final de No Way Home, así que este será un nuevo comienzo. Es exactamente eso. Eso es todo lo que puedo decir". También tuvo espacio para bromear: "Ya superé la fase de revelar spoilers, así que tranquilos, no lo haré hoy”.

“Una aventura que no hemos visto antes”

El director Destin Daniel Cretton, quien también estuvo presente en el evento en Las Vegas, compartió su emoción por abordar esta nueva etapa de Peter Parker. Cretton, fanático de Spider-Man desde siempre, destacó el lado humano y el humor caótico del personaje, elementos que considera clave en esta nueva entrega.

“La película será una aventura que realmente no hemos visto antes”, comentó Cretton, según The Hollywood Reporter. “Estoy dedicando mi tiempo a explorar la próxima etapa de este increíble personaje junto a un equipo de artistas impresionantes. Todos los días, nos emociona pensar en el traje, cómo balancearse, cómo crear una historia emocional y una experiencia como nunca antes”.

La tercera entrega de 'Spider-Man' con Tom Holland arrasó en la taquilla mundial al recaudar más de 1,900 millones de dólares.Fuente: Sony Pictures Releasing

¿De qué tratará Spider-Man 4?

Aunque la trama aún se mantiene en misterio, lo que sabemos es que Spider-Man: No Way Home terminó con Peter Parker tomando una decisión difícil: borrar su identidad de la memoria de todos después de haber roto el multiverso. ¿Qué nos deparará la cuarta entrega? Habrá que esperar hasta julio de 2026 para descubrirlo.

Por otro lado, Zendaya y Jacob Batalon, quienes interpretan a los inseparables MJ y Ned, regresarán para esta nueva película. Además, Sadie Sink, conocida por su papel en la exitosa serie Stranger Things, se ha unido al elenco, aunque aún no se ha confirmado qué personaje interpretará.

¿Cuándo se estrenará Spider-Man 4?

La cuarta entrega de Spider-Man, protagonizada por Tom Holland y dirigida por Destin Daniel Cretton, llegará a los cines bajo el título Spider-Man: Brand New Day. Según los anuncios realizados en la CinemaCon 2025, la película, que también contará con Zendaya y Jacob Batalon, se estrenará en Latinoamérica, incluido Perú, el jueves 30 de julio de 2026, mientras que en Estados Unidos y Canadá llegará un día después.

