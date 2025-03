'No te mueras por mí': cuando el amor se vuelve tóxico y la justicia mira hacia otro lado

Dirigida, escrita y coproducida por Daniel Rehder, la película con Juan Carlos Rey de Castro y Ximena Palomino llegará a los cines a nivel nacional la próxima semana.

Emma, una joven estrella de televisión, cree haber encontrado el amor en Cristóbal, un exitoso empresario, y se deja llevar por un romance lleno de promesas. Pero, lo que parecía un cuento de hadas se convierte pronto en una pesadilla. Así arranca No te mueras por mí, la nueva película peruana dirigida por Daniel Rehder y protagonizada por Ximena Palomino y Juan Carlos Rey de Castro, que llegará a los cines a nivel nacional el jueves 3 de abril.

En una conferencia de prensa tras la presentación del filme, Palomino reveló que el guion pasó por varias versiones antes de llegar a la pantalla. "Hubo ciertos casos en específico que, como sociedad, sabemos que han ocurrido. De hecho, Daniel me compartió un libro (No te mato porque te quiero, de Lorena Álvarez) que lo inspiró. Más allá de eso, esta es una realidad que vivimos las mujeres todos los días. Nuestra experiencia no siempre es de la misma magnitud, pero pasamos por muchas cosas", reflexionó.

'No te mueras por mí' sigue el romance de Emma y Cristóbal, una relación que se torna peligrosa y tóxica.Fuente: Rehder Films

Cuando las banderas rojas se ignoran

La película emplea flashbacks para reconstruir la relación entre Emma y Cristóbal desde su primer encuentro, aparentemente fortuito. Mientras ella se abre paso en el mundo del entretenimiento, con escenarios propios de un reality de competencia, él se acerca con sigilo hasta conquistarla. Poco a poco, el espectador es testigo de cómo la relación se torna oscura. Las señales de alerta, las pequeñas violencias disfrazadas de amor, las dinámicas de poder… todo desemboca en un punto de quiebre.

La cámara y la música juegan un rol clave en la narración, enfatizando las perspectivas de los protagonistas y marcando el cambio de tono de la historia: de lo romántico a lo inquietante. La química entre los actores es palpable, desde los momentos de pasión hasta una escena de violencia, considerada por los actores como la más difícil de grabar. "Definitivamente, para mí fue una carga emocional y física importante", confesó Ximena Palomino a RPP. "Juan Carlos me cuidó mucho en esa escena. Espero que se haya visto verídico".

Para Juan Carlos Rey de Castro, la película no solo es una historia de amor que se desmorona, sino también un reflejo de cómo se normalizan ciertos comportamientos. "Al inicio, parece una novela romántica: dos personas de polos opuestos que se atraen. Pero, poco a poco, aparecen señales. Son esas banderas que, a veces, decidimos ignorar o no queremos ver, pero que nos advierten cuando una relación puede volverse poco saludable".

Daniel Rehder dirige su segundo largometraje tras 'Hotel Paraíso' (2019), explorando un tono más oscuro y realista.Fuente: Rehder Films

El peso de la justicia y la revictimización

Ebelin Ortiz, quien interpreta a Violeta, la abogada de Emma, destacó cómo el filme refleja la lucha de las víctimas en un sistema que muchas veces les da la espalda. "Podemos levantar la voz, poner una denuncia, que esta sea aceptada… pero, a la hora de la hora, probablemente nuestro caso regrese a foja cero. Esa es una realidad", señaló.

También apuntó que la revictimización es uno de los mayores obstáculos en la búsqueda de justicia, como le pasa a Emma, una vez que busca justicia. "Revictimizar a la persona no ayuda en su proceso de sanación; al contrario, pone la herida a flor de piel en cada momento. Sería interesante que las autoridades comiencen a actuar con más amabilidad", agregó.

Ximena Palomino, por su parte, reflexiona: "El camino de la sanación no siempre va de la mano de la justicia, aunque parezca paradójico. Creo que, a veces, esperamos sanar cuando la justicia actúe… pero, cuando eso no ocurre, como le pasa a Emma, llega un momento en el que lamentablemente tienes que soltarlo".

Anahí de Cárdenas y Adolfo Aguilar se suman al elenco, interpretando a figuras clave en la historia de Emma.Fuente: Rehder Films

Una historia sin concesiones

El director Daniel Rehder subraya que la búsqueda de justicia es uno de los temas principales de la película, un tema que cobra vida a través del fiscal Huertas, interpretado por Carlos Victoria. “Su personaje tuvo que aprender a aceptar la realidad de nuestra justicia. Al final, esas pequeñas victorias, aunque parezcan derrotas, lo ayudan a seguir luchando", comentó. "Creo que no debemos aceptar esas pequeñas victorias como derrotas, sino verlas como pasos hacia el cambio”.

Rehder regresa a la pantalla grande después de su debut en 2019 con Hotel Paraíso, con una propuesta más oscura. “La oscuridad de esta película está presente desde el principio”, explicó el director. “La idea es que el espectador sienta que está entrando a un caso de violencia, pero que, además, veamos un poquito más, el backstage de ese mundo. Ese era el propósito”.

La película narra la caída del romance tóxico e Emma y Cristóbal, donde lo que comenzó como un sueño se convierte en un torbellino de celos, manipulación y violencia, que acaba llevándolos hasta los tribunales. Bajo la mirada implacable de la prensa, las redes sociales y una sociedad que convierte sus vidas en un espectáculo, ellos se verán obligados a demostrar sus acusaciones mutuas en una lucha por la verdad, donde todo es tan frágil como la percepción pública.

En conversación con RPP, Rehder enfatizó la relevancia del tema: “Es un tema muy actual. No puedo creer que, en 2025, sigamos viendo casos tan crueles y con tan poca justicia. Pero no es solo cuestión de leyes; también tenemos que reconocer que como sociedad somos parte del problema”, reflexionó.

La película aborda la violencia hacia la mujer, mostrando el impacto del abuso y el difícil camino hacia la justicia.Fuente: Rehder Films

La mirada desde los medios y la presión social

Anahí de Cárdenas interpreta a Lucy, la conductora de un programa de espectáculos que sigue el caso de Emma y Cristóbal con un enfoque casi novelesco, donde la víctima no siempre es vista como tal. "Es muy difícil conseguir justicia", expresó. "Nosotros, desde nuestra trinchera, podemos ayudar a reforzar la idea de que las mujeres denuncien y no se queden calladas. Sabemos que es un proceso difícil, tedioso… muchas veces no pasa nada. Pero, si no lo hacemos, entonces no avanzamos".

Para Ximena Palomino, la película también habla de la vulnerabilidad que las mujeres enfrentan a diario. "Me ha pasado, viajando, que un hombre estaba a mi lado y no sabía si me había tocado o si había sido casualidad. Son pequeñas cosas que van pasando, que nos obligan a estar siempre protegiéndonos".

Juan Carlos Rey de Castro reveló que, para dar vida a Cristóbal, investigó casos reales de violencia de género en la prensa, aunque prefirió no especificar cuáles. "Evito ver noticias porque siento que es muy fuerte lo que pasa en el país", confesó. Sin embargo, sumergirse en esta realidad para interpretar a un personaje tan intenso y complejo lo marcó profundamente. "Es impactante ver la variedad de cosas que han sucedido en el Perú. Fue impactante", concluyó.

Ebelin Ortiz interpreta a Violeta, la abogada de Emma, quien enfrenta los obstáculos del sistema judicial.Fuente: Rehder Films

Mira el tráiler de No te mueras por mí a continuación...

