Shameik Moore le da voz a Miles Morales en 'Spider-Man: Across the Spider-Verse': "Ahora sí hay integración"

'Spider-Man: Across the Spider-Verse', la segunda película de la saga de animación que comenzó en 2018, llegará a los cines el próximo 2 de junio. A diferencia de otras cintas del héroe arácnido, la franquicia no está protagonizada por Peter Parker sino por Miles Morales, un joven afrodescendiente de Brooklyn de ascendencia latina. El actor que pone voz al personaje en su versión original, Shameik Moore, cree que el cine ha avanzado mucho para llegar hasta aquí.

"Actualmente sí hay representación e integración. Esta conversación se da porque hubo mucho tiempo donde no había ninguna representación, pero creo que ahora estamos en un momento donde hay representación y hay integración", señaló Moore. En cualquier caso, es consciente de que aún falta camino por recorrer.

"Tenemos que empezar a crear nuevos personajes, proyectos y marcas que representen de manera creativa la conciencia colectiva actual. Porque ahora mismo lo que estamos haciendo son remakes de películas, que está bien, pero creo que todavía quedan algunas olas por surfear", afirmó Shameik Moore.

¿Quién es Miles Morales?

Miles Morales debutó en los cómics en el año 2011 como el nuevo Spider-Man y a día de hoy es uno de los personajes favoritos de los fans de Marvel, contando también con videojuegos y está a la espera de dar el salto al cine de imagen real. "Lo que hace único a Spider-Man, el que sea, es que puede ser cualquiera", reflexionó el director Joaquim Dos Santos.

"Es el primer personaje que tiene que lidiar con el equilibrio de todas las cosas que entendemos sobre la vida, como cómo voy a llegar a la escuela a tiempo, cómo voy a ocultar este secreto a mis padres o a mi tía que vive en la habitación de al lado... Es esa posibilidad de identificarnos con él lo que le hace diferente", añadió.

"Lo que hace que Spider-Man y Miles Morales sean tan increíbles es que está ahí afuera haciendo todas estas cosas tan locas como cruzar dimensiones y luchar contra unos increíbles seres con superpoderes, pero en última instancia, lo que más le preocupa es si sus padres están bien con él", se une Justin K. Thompson, otro de los cineastas de la cinta.

"Un gran poder conlleva una gran responsabilidad, eso por descontado. ¿Cómo te cambia la vida? Tiene una gran base de fans, definitivamente. Están ahí. Si les gusta la película, les gusta tu película... Quiero decir, vas a escuchar su opinión, vas a recibir esa retroalimentación. Y creo que eso es lo que viene con interpretar a Spider-Man. Así que definitivamente tienes que dar lo mejor de ti si llevas esa máscara", comenta Moore sobre cómo es ponerse el traje de un personaje tan querido.

(Con información de Europa Press)