Aún no hay trama confirmada, pero diversos rumores señalan que se trataría de una película de Madame Web. | Fuente: Marvel Studios

Sony Pictures y Marvel se unirán de nuevo para lanzar un spin-off de Spider-Man protagonizado por personajes femeninos. El proyecto, cuya trama es absolutamente desconocida, ya ha encontrado a su directora y la británica S.J. Clarkson se pondrá tras las cámaras.

Según Variety la realizadora ya ha firmado su acuerdo con la compañía. Entre sus trabajos anteriores figuran episodios de series como "Vinyl", "Orange is the New Black", "Succession" o "The Defenders". Además, ella fue la encargada de dirigir el episodio piloto de la precuela de "Game of Thrones" protagonizada por Naomi Watts, proyecto que finalmente fue cancelado.

En los últimos años la directora ha estado en el punto de mira de los ejecutivos de diferentes estudios. Tanto es así que Clarkson estuvo a punto de ser la primera mujer en dirigir una película de "Star Trek" antes de que dicho proyecto fuera descartado por problemas contractuales con sus actores protagonistas.

Por el momento no hay un guionista vinculado al proyecto y tampoco ningún actor. Fuentes señalan que existe la posibilidad de que el estudio esté buscando a una actriz reconocida para el rol principal.

¿MADAME WEB O SPIDER-WOMAN?

Si bien no está confirmado, los rumores apuntan que la película se basará en el personaje de Madame Web. En los cómics, Madame Web es una mujer con una enfermedad grave que vive conectada a un sistema de soporte vital parecido a una telaraña.

Esta no es la única película basada en los personajes de Spider-Man de cómics de Marvel que está preparando Sony. La compañía ya ha puesto en marcha Morbius, protagonizada por Jared Leto, y la secuela de Venom.