Este póster nos deja ver claramente a otro de los villanos más recordados (y uno de los favoritos) de las historias del Hombre Araña: el Duende Verde de Willem Dafoe. | Fuente: Sony Pictures/ Marvel Studios

La tercera cinta de Spider- Man, protagonizada por Tom Holland, es una de las películas más esperadas por todos los fanáticos del Universo Cinematográfico de Marvel (UCM). Este domingo 7 de noviembre, Sony reveló el primer póster oficial de “Spider- Man: No Way Home”, que se estrenará a nivel mundial el 16 de diciembre.

A poco más de un mes para su llegada a las salas de cine, “Spider- Man: No Way Home” presentó el póster en el que se aprecia al Hombre Araña de Tom Holland, con el traje que diseñó con tecnología Stark en la segunda cinta, al centro de la acción. Sin embargo, las imágenes alrededor de Tom Holland son las que más entusiasmo han causado entre la audiencia, así como el mensaje con el que Sony compartió en todas sus cuentas oficiales el póster: “El multiverso confirmado”.





DUENDE VERDE, DOCTOR OCTOPUS Y MÁS

Si bien en el primer tráiler de “Spider- Man: No Way Home” nos mostró a Alfred Molina interpretando nuevamente al doctor Octopus, a mediados de agosto, este póster nos deja ver claramente a otro de los villanos más recordados (y uno de los favoritos) de las historias del Hombre Araña: el Duende Verde, quien aparece a la derecha del póster sobre su deslizador. El traje que se puede ver es el usado por Willem Defoe para su icónico personaje.

Además, en el póster también se puede ver un relámpago muy al estilo de Electro, el personaje que dio vida Jamie Foxx, así como una cortina de arena que nos daría indicios del regreso de Sandman, personaje interpretado por Thomas Canden Church.

El regreso de los principales villanos de las historias de Spider- Man en el cine, interpretados anteriormente por Tobey Maguire y Andrew Garfield, es una de las claves para que la cinta de Jon Watts sea una de las más esperadas del año.

