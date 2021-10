Zendaya habló sobre el trabajo de Tom Holland para dar vida a Spider-Man. | Fuente: AFP

Zendaya no tiene más que palabras de admiración hacia Tom Holland, su coprotagonista en “Spider-Man” y también rumoreado vínculo amoroso. En una reciente entrevista, la ganadora del Emmy fue consultada por el trabajo del actor británico, debido a que ambos han grabado juntos tres películas de Marvel.

La estrella de “Euphoria” habló primero sobre la faceta profesional de su colega Tom Holland: “Existen muchas cosas que aprecio, obviamente. En el sentido de la actuación, aprecio la forma en la que realmente ama ser Spider-Man. Es mucha presión, asumes el rol de un superhéroe donde quiera que vayas”.

Para Zendaya, pensar que para cualquier niño uno puede ser la imagen de Spider-Man es una gran responsabilidad, a pesar de que no sea realmente un superhéroe en la vida real. “Creo que él maneja eso muy bien. Y verlo en el trabajo, aunque no sea un Virgo [signo zodiacal de ella] es un perfeccionista”, agrega.

Asimismo, reveló que estuvo presente todos los días del rodaje de “Spider-Man: No Way Home”, la tercera entrega protagonizada por Tom Holland que se estrenará en diciembre de este año. Una de las escenas que más le cautivó del artista fue una de pelea, en la cual no dejaba de intentar superarse a sí mismo.

“Fue interesante ver lo mucho que le importa su trabajo y hacerlo correctamente. Lo vi hacer una escena de pelea todo el día, lo cual es agotador. Hacía un movimiento, regresaba a los monitores, observaba, y decía: ‘Puedo hacerlo mejor’. Yo le decía: ‘Amigo, ya lo tienes’. Pero él quiere que seamos perfectos, y realmente aprecio eso”, confesó.

Zendaya y Tom Holland dan vida MJ y Peter Parker, respectivamente, en "Spider-Man". | Fuente: Marvel Studios

Sobre la película 'Spider-Man: No Way Home'

“Spider-Man: No Way Home”, la tercera entrega con Tom Holland, estrenó su primer tráiler oficial la noche de ayer lunes 24 de agosto. Vemos el regreso del buen vecino Spider-Man en una situación mucho más complicada: su identidad secreta ha sido revelada públicamente y es culpado del asesinato de Mysterio.

El superhéroe arácnido pedirá la ayuda de Doctor Strange (Benedict Cumberbatch) para borrar los recuerdos de toda la población para regresar a su vida de antes. Sin embargo, el hechizo saldrá mal y abrirán las puertas a un Multiverso, donde el protagonista se encontrará con viejos rostros conocidos… los mismos villanos de las pasadas franquicias.

