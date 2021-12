“Spider- Man: No Way Home” es, sin duda, una de las cintas más esperadas de los últimos años, un fenómeno cinematográfico solo comparable con “Avengers: Endgame”, la película que prometía una historia épica al propio estilo de Marvel. | Fuente: Marvel Studios

“Spider- Man: No Way Home” es, sin duda, una de las cintas más esperadas de los últimos años, un fenómeno cinematográfico solo comparable con “Avengers: Endgame”, la película que prometía una historia épica al propio estilo de Marvel. Un poco más de dos años después de ese estreno, los fanáticos de los superhéroes del Universo Marvel regresarán a las salas de cine para ver este nuevo filme.

La película ha llevado a los fans a crear teorías alrededor de lo que contará, de los personajes que aparecerán en la gran pantalla y de su impacto en la historia futura del Universo Marvel. ¿Qué otros factores han llevado a su gran expectativa y éxito, incluso antes de su estreno en cines?

Helene Chira, gerente de Márketing de Andes Films, comenta que “la noción del multiverso es algo que generó expectativa desde que se comentó” en las series de Marvel Studios para Disney+, que llegaron al streaming este año. Chira agrega que “apelar a la nostalgia y las nuevas aventuras con el superhéroe más querido de todos es en definitiva un buen mix”.

La vocera de Andes Films, distribuidora oficial de la cinta en el país, explica que a diferencia de anteriores estrenos, “Spider- Man: No Way Home” tiene como clave “el no saber qué va a pasar”.

“Los fans están ansiosos por ser los primeros en saber qué pasará y que nadie se lo cuente. Es ahí que vemos todo el revuelo en la preventa”, explica.

La preventa de “Spider- Man: No Way Home” inició a nivel mundial el 29 de noviembre y la búsqueda de las entradas para ver la cinta antes de su estreno oficial colapsó las páginas de los multicines. Además, las funciones para ese día en nuestro país se terminaron en cuestión de horas.



Chira menciona que antes de “Spider-Man: No Way Home”, el estreno de “Venom Carnage Liberado” “ha sido importante para la industria”.

“Generó que las personas regresen y empecemos a ver mejores números de taquilla. 'Spider- Man: No Way Home' será también un motivo para que las personas regresen a uno de los lugares de entretenimiento más importantes. El cine se extrañaba y qué mejor que disfrutarlo con la película más importante del año”, mencionó.

LAS CLAVES DEL ÉXITO EN “SPIDER- MAN: NO WAY HOME”

Renato León, comunicador y crítico de cine, resalta que el marketing en las películas de Marvel ha sido clave para generar expectativas en el público joven, “los productores han tenido la gran idea de utilizar la intriga como medio de captación, pero lo hacen a través de los medios sociales”.

“Si vemos bien, no encontramos ningún tipo de publicidad en medios tradicionales sino todo a través de YouTube, Facebook, Twitter, Instagram y ahora hasta TikTok. […] A ellos hay que sumarle que las películas de Marvel son de acción, un género que atrae a ese tipo de público, sin dejar de lado, por supuesto, los efectos especiales, el elenco, aunque a muchos no nos atrae mucho...”, agregó.

Luigi Esparza Santa María, comunicador audiovisual y docente de la Facultad de Comunicación de la Universidad de Ciencias y Artes de América Latina, resalta que hay una situación “casi sociológica” que ocurre, similar al de “Squid Game” o “Gangman Style”, que son fenómenos sociales a los que el público se apega.

“Por un lado, el boca a boca es lo que ha generado esta expectativa, pero también está la historia: Spider- Man es una franquicia que viene ya desde hace 20 años prácticamente y película tras película, es uno de los superhéroes, con Batman y The Avengers, que tienen más interacciones Esta película está recogiendo esa tradición de películas de Spider-Man”, comenta.

El género de las cintas de superhéroe han tomado mayor protagonismo con estrenos como “Iron Man” o las cintas de Batman. Para Renato León, “son aptas para todo tipo de público“.

“Lo de Marvel a nivel de taquilla y visionado ha sido grandioso, no sólo atrajo a los amantes del cómic, que querían ver a sus superhéroes en pantalla grande, sino también al público en general. Lo hacían, en buena medida, por la contratación de grandes estrellas del momento como Scarlett Johansson, Chris Evans, Tom Holland, Tom Hiddleston, Robert Downey Jr. o también viejos conocidos como Samuel L. Jackson, Anthony Hopkins o Michael Douglas”, comentó.

Agregó que también resaltan la espectacularidad de su filmación y los directores que han dirigido estas películas, factores que han llevado a que “Spider-Man: No Way Home” se convierta en un boom durante su preventa.

Luigi Esparza menciona que las películas entran como en olas, “hay momentos en donde un género se vuelve muy popular y luego muere y luego regresa y así”. Así, identifica que, por ejemplo, en los años 90, la comedia romántica; en los 50, el peplum, como Ben-Hur, entre otros.

“Hay tendencias que se generan en los cines y efectivamente, la de los superhéroes es una tendencia muy fuerte que ha durado bastante, pero no es una realidad inmutable, esto sin duda se va dentro de unos años. […] Entre las muchas razones es que recogen propiedades intelectuales que ya tienen un fan base. […]Todos estos factores que influyen para que esta sea la tendencia actual, que como digo no es inmutable, va a durar unos años más seguramente, pero después va a ir muriendo y va a perder popularidad, luego otra cosa va a tomar su espacio”, resaltó.

Finalmente, Esparza resalta que si bien la gente podrá ir a los cines, lo que no debería poderse es ir a sala llena. “Los cines deberían tener todo el aforo que se les permita, pero reducido. Hay incluso, he escuchado, salas de no vacunados lo que me parece una gran irresponsabilidad. Lo bueno es que ‘Spider-Man: No Way Home' llega cuando se instaure la regla de mostrar el carnet de vacunación completa para poder ingresar a un establecimiento cerrado”, finalizó.

