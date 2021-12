Tom Holland y Zendaya | Fuente: EFE | Fotógrafo: Vickie Flores

Los protagonistas de "Spider-Man: No Way Home", participaron en la tradicional alfombra roja con motivo del estreno de la nueva película del Universo Cinematográfico de Marvel (MCU). Los actores Tom Holland, Zendaya y Jacob Batalon posaron para el lente de los reporteros gráficos que se dieron cita en The Old Sessions House de Londres.

Sin embargo, fueron los jóvenes protagonistas de la franquicia, Tom Holland y Zendaya, quienes se llevaron toda la atención de los presentes. Esto después de confirmar su relación sentimental ante los medios de comunicación. Como se recuerda, en julio pasado unos paparazzi los fotografiaron besándose en el interior de un auto en Los Ángeles, dejando en claro que los actores eran algo más que amigos.

LA PASARELA DE LOS 'OUTFITS'

Para el evento, la actriz de 25 años sorprendió al lucir un traje estilo blazer gris, el cual estuvo adornado con lentejuelas que hacían juego con sus medias y zapatos oscuros, resaltó además por llevar unos pendientes de telaraña. Por otro lado, Tom Holland optó por algo más casual; vistió un pantalón negro, una camisa blanca a rayas y una chaqueta de cuero negra. Las fotos de ambas celebridades, fueron compartidas en la cuenta de Twitter de la película.

Zendaya en la alfombra roja de "Spider-Man: No Way Home" | Fuente: EFE | Fotógrafo: Vickie Flores

Tom Holland en la alfombra roja de "Spider-Man: No Way Home". | Fuente: EFE | Fotógrafo: Vickie Flores

LA HISTORIA CONTINÚA

"Spider-Man: No Way Home" prolonga la historia de Peter Parker después de las consecuencias en "Far From Home". Luego de que un ritual mágico realizado por Doctor Strange sale mal, la MCU comienza con la visita de los supervillanos como Doc Ock, Green Goblin y Electro, que lucharon contra Tobey Maguire y Andrew Garfield en los filmes anteriores.

EL 'SPIDERVERSO' SE EXTIENDE

Recientemente, Sony confirmó que se unió nuevamente con Marvel para seguir con las entregas de Spider-Man. Pese a que faltan varios días para el estreno de la nueva película del superhéroe arácnido, Amy Pascal, productora de "Spider-Man: No Way Home", adelantó detalles de lo que se viene.

"Esta no es la última película de Spider-Man que haremos con Marvel", dijo en una entrevista para Fandango. "Nos estamos preparando para hacer la próxima película de Spider-Man con Tom Holland y Marvel. Estamos pensando en esto como tres películas, y ahora vamos a ir a los próximos tres. Esta no es la última de nuestras películas de UCM", resaltó.

Los actores Tom Holland, Zendaya y Jacob Batalon posaron para el lente de los reporteros gráficos. | Fuente: EFE | Fotógrafo: Vickie Flores

SE ACERCA EL ESTRENO EN LATINOAMÉRICA

El estreno de la película estaba programado para el próximo 17 de diciembre, pero para sorpresa de los fanáticos latinoamericanos, la producción adelantó su llegada a las salas de cine en varios países incluyendo Perú. "Multiverso confirmado. 'SpiderMan: sin camino a casa' exclusivamente en cines este 16 de diciembre", contó el comunicado oficial de Sony Pictures MX desde su cuenta en Twitter.

