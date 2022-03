Maggie Gyllenhaal fue la gran ganadora de los Spirit Awards, con tres premios. | Fuente: AFP | Fotógrafo: rederic J. BROWN

El domingo 6 de marzo se realizó la 37 edición de los Film Independent Spirit Awards, que reconoce a las películas que han mostrado mayor libertad creativa y la han plasmado con presupuestos menores a los 22.5 millones de dólares. La gran ganadora de la noche fue “The Lost Daughter”, película dirigida por Maggie Gyllenhaal y producida por Netflix.

La ópera prima de Maggie Gyllenhaal ganó en las categorías “mejor película”, “mejor director” y “mejor guion”, o sea, tres de sus cuatro nominaciones. La película se basa en la novela del mismo nombre, escrita por la italiana Elena Ferrante, y trata sobre una profesora de mediana edad, que debe enfrentar los errores que cometió en el pasado.

Gyllenhaal señaló que su película está contada desde una perspectiva femenina, pues lo que busca es hacer espacio para diferentes puntos de vista y voces. “Tan pronto como nací, aprendí a hablar el idioma de los hombres que dirigían el mundo a mi alrededor… Puede haber un verdadero placer en aprender un idioma que no es el tuyo”, manifestó alentando a otros creadores a seguir su camino.

Los Film Independent Spirit Awards suelen realizarse el sábado previo a los Oscar. Sin embargo, en esta oportunidad, tras dos años de para debido a la pandemia, decidieron adelantar la ceremonia unas tres semanas, para que las películas ganadoras reciban la mayor visibilidad posible antes de los premios de la Academia.

Las ganadoras de los Spirit Awards

Otras películas que se llevaron importantes premios en los Spirit Awards fueron “Drive my car”, la nominada al Oscar que ganó como “mejor película internacional”. Simon Rex, protagonista de “Red Rocket”, ganó como mejor actor; mientras que Troy Kotsur repitió el plato de los SAG, al ganar como mejor actor de reparto por "CODA".

“Zola”, la gran favorita, con siete nominaciones, ganó dos de ellas: mejor actriz, premio que fue para Taylour Paige, y mejor edición. Otra película que se llevó dos premios fue “Passing”, que también está en Netflix: “mejor actriz de reparto”, que fue para Ruth Negga, y mejor cinematografía.

En lo referido a series, "Black and Missing" ganó como mejor serie de no ficción; "Reservation Dogs" ganó como mejor serie de ficción. En tanto Thuso Mbedu ganó como mejor actriz por "The Underground Railroad" y Lee Jung-jae por "El juego del calamar".

Mejor película

“A Chiara”

“C’mon C’mon”

“The Lost Daughter”

“The Novice”

“Zola”

Mejor director

Janicza Bravo, “Zola”

Maggie Gyllenhaal, “The Lost Daughter”

Lauren Hadaway, “The Novice”

Mike Mills, “C’mon C’mon”

Ninja Thyberg, “Pleasure”

Mejor actor

Clifton Collins Jr., “Jockey”

Frankie Faison, “Killing of Kenneth Chamberlain”

Michael Greyeyes, “Wild Indian”

Udo Kier, “Swan Song”

Simon Rex, “Red Rocket”

Mejor actriz

Isabelle Fuhrman, “The Novice”

Brittany S. Hall, “Test Pattern”

Patti Harrison, “Together Together”

Taylour Paige, “Zola”

Kali Reis, “Catch the Fair One”

Mejor actriz de reparto

Jessie Buckley, “The Lost Daughter”

Amy Forsyth, “The Novice”

Ruth Negga, “Passing”

Revika Reustle, “Pleasure”

Suzanna Son, “Red Rocket”

Mejor actor de reparto

Colman Domingo, “Zola”

Meeko Gattuso, “Queen of Glory”

Troy Kotsur, “CODA”

Will Patton, “Sweet Thing”

Chaske Spencer, “Wild Indian”

Mejor guion

Nikole Beckwith, “Together Together”

Janicza Bravo, Jeremy O. Harris, “Zola”

Maggie Gyllenhaal, “The Lost Daughter”

Mike Mills, “C’mon C’mon”

Todd Stephens, “Swan Song”

Mejor película internacional

“Drive My Car”

“Compartment No. 6”

“Parallel Mothers”

“Pebbles”

“Petite Maman”

“Prayers for the Stolen”

