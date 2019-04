"Star Wars: The rise of Skywalker" presentó su primer avance. | Fuente: Star Wars

Se reveló en el Star Wars Celebration el primer teaser de "Star Wars: The Rise of Skywalker", el esperado episodio IX de la saga galáctica, la cual finalmente culminará con la historia que inició con el joven Anakin Skywalker.

El primer teaser de la esperada película nos muestra que el entrenamiento de Rey (Daisy Ridley) ha terminado y ya se convirtió en una Jedi, el mismo Luke Skaywalker (Mark Hammil) le habla al inicio del video y menciona que le "ha trasmitido todo lo que sabe y miles de generaciones viven en ella ahora. Pero esta es su lucha".

Precisamente, se puede ver a Rey siendo acechada por un Caza Tie que al parecer está siendo piloteado por Kylo Ren (Adam Driver) o un soldado imperial.

Otra memorable escena de este primer adelanto, es en la que aparece Lando Calrissian (Billy Dee Williams), quien conduce el mítico Halcón Milenario al lado de Chewbacca (Joonas Suotamo).

Luego, se puede ver un emotivo momento protagonizado por Leia (Carrie Fisher) y Rey, quienes se abrazan y se escucha a Luke decir: "Siempre estaremos contigo". Como se recuerda, Fisher falleció el 27 de diciembre de 2016.

Finalmente, el mentor de Rey, Luke Skywalker dice: "Nunca nadie se ha ido realmente" y se escucha la risa de Darth Sidious, villano de las primeras dos trilogías, y que volverá para este episodio IX.

Mira el esperado tráiler publicado en el "Star Wars Celebration":

Este es el primer tráiler de "Star Wars: El ascenso de Skywalker". | Fuente: Disney

"Star Wars episodio IX" tiene fijado su estreno en diciembre de 2019 y será dirigida por J.J. Abrams, quien ya estuvo al frente del "Star Wars episodio VII: El despertar de la fuerza" (2015) y participó como productor en la última entrega hasta la fecha de la saga de películas, "Star Wars: Los últimos Jedi".



A pesar de que no existe una confirmación oficial por parte de la productora Lucasfilm, muchos seguidores dan por hecho que esta última entrega que cierra la tercera trilogía de Star Wars, también pondrá el fin a la serie de películas sobre la familia Skywalker.



No obstante, este final no supondrá el cierre de la franquicia Star Wars, que desde su estreno en 1977 ha ido expandiendo su universo creativo desde el cine hasta la televisión y los videojuegos.

Primer tráiler de "Stars Wars: The rise of Skywalker". | Fuente: Disney

El episodio noveno contará en el reparto con los actores Daisy Ridley (Rey), John Boyega (Finn), Adam Driver (Kylo Ren / Ben Solo), el guatemalteco Óscar Isaac (Poe Dameron) y la keniana-mexicana Lupita Nyong'o (Maz Kanata).



Carrie Fisher (Princesa Leia), que falleció en 2016 a los 60 años, también aparecerá de forma póstuma en la última película de Star Wars por medio del metraje rodado para "Episode VII: The Force Awakens" que no llegó a ser utilizado.



"No había forma de sustituir a Fisher. Ella era maravillosa, la amábamos," declaró Abrams.



"La tenemos actuando en el filme, sin computación gráfica, -explicó en un pequeño homenaje a la actriz-, así que trabajamos una última vez con ella".



Actualmente, explicó Abrams, "Star Wars: The rise of Skywalker" está en postproducción para añadir los efectos especiales.



No obstante, los seguidores de la saga pueden disfrutar desde hoy del primer avance en imágenes completo y del póster oficial de la película que cierra una saga iniciada en 1977 y que se ha convertido en un absoluto fenómeno cultural internacional. EFE