"Star Wars: The Rise of Skywalker" presentó a un nuevo droide Dio, quien será un amigo de BB-8. | Fuente: Disney

Durante la Star Wars Celebration se presentó el primer adelanto de "Star Wars: The Rise of Skywalker", el esperado episodio IX de la saga galáctica, que dejó a los fans intrigados al escuchar la malévola risa del fallecido Emperador Palpatine.

Entre otras novedades de la película, reapareció el droide BB-8 con un nuevo compañero llamado Dio. Es descrito como un amigo de BB-8 y fue creado por Neal Scanlan junto a su equipo de criaturas y robótica.

En la Star Wars Celebration se reveló un modelo de Dio hecho específicamente para la convención. La versión para "Star Wars: The Rise of Skywalker" fue diferente debido a las exigencias del rodaje.

"STAR WARS: EPISODIO IX"



El primer adelanto de "Star Wars: The Rise of Skywalker" trae de vuelta a la nueva generación de héroes y villanos entre ellos a la Jedi Rey (Daisy Ridley), a Kylo Ren cada vez más sumido en el lado oscuro (Adam Driver), así como al piloto Poe Dameron (Oscar Isaac) y el ex trooper Finn (John Boyega).

El Episodio IX promete ser la conclusión en la saga de la familia Skywalker. Como voz de fondo, se escucha al Jedi Luke Skaywalker (Mark Hamill) diciendo "nunca nadie se ha ido realmente" tras lo cual se escucha la risa de Palpatine, villano de la primera trilogía.

"Star Wars: The Rise of Skywalker" tiene fijado su estreno en diciembre de 2019 y será dirigida por J.J. Abrams, quien ya estuvo al frente de "Star Wars episodio VII: El despertar de la fuerza" (2015).