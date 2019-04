Durante la Star Wars Celebration se presentará el tráiler de la nueva película de la saga. | Fuente: Star Wars Celebration

El capítulo noveno y rumoreado final de la saga de ciencia-ficción Star Wars será el plato fuerte de la Star Wars Celebration, que arrancó ayer en Chicago y desvelará el futuro del universo ideado por George Lucas.

Miles de seguidores de Star Wars se reunirán hasta el próximo lunes en el centro de convenciones McCormick de Chicago para compartir su pasión y conocer más novedades acerca de las próximas películas y lanzamientos de este universo fílmico.

Sin duda alguna, lo más esperado por los aficionados a Star Wars será el anuncio de la próxima película sobre la saga. Hasta ahora, los productores han mantenido en secreto los detalles de esta nueva entrega, cuyo nombre por el momento es Star Wars: Episode IX.

Este viernes, durante uno de los paneles más importantes de la convención, se espera el anuncio de su título definitivo, cartel promocional y el primer tráiler de la película.

Star Wars: Episode IX tiene fijado su estreno en diciembre de 2019 y será dirigida por J.J. Abrams, quien ya estuvo al frente del Episode VII: The Force Awakens (2015) y participó como productor en la última entrega hasta la fecha de la saga de películas, Star Wars: The Last Jedi.

A pesar de que no existe una confirmación oficial por parte de la productora Lucasfilm, muchos seguidores dan por hecho que esta última entrega que cierra la tercera trilogía de Star Wars, también pondrá el fin a la serie de películas sobre la familia Skywalker.

No obstante, este final no supondrá el cierre de la franquicia Star Wars, que desde su estreno en 1977 ha ido expandiendo su universo creativo desde el cine hasta la televisión y los videojuegos.



Videojuego y serie

Durante la convención también se desvelará el videojuego Star Wars Jedi: Fallen Order, del que por el momento solo se conoce el cartel, anunciado esta semana.

En este título, que llegará a fines de este año, los seguidores se meterán en la piel de un padawan que trata de sobrevivir mientras el Imperio Galáctico resurge tras la derrota de los Jedis.

Por su parte, también llegarán novedades de The Mandalorian, la nueva serie de Disney sobre el universo Star Wars que será uno de los principales reclamos de la futura plataforma digital Disney+, cuyo lanzamiento en Estados Unidos se espera en septiembre de este año. (EFE)