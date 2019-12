Explican la muerte de Luke Skywalker en "The Last Jedi". | Fuente: Disney

El Diccionario Visual de "Star Wars: The rise of Skywalker" ha revelado un gran misterio de la saga: la causa exacta de la muerte de Luke Skywalker (Mark Hamill) en "The Last Jedi". Luke se une con la Fuerza después de proyectarse a través de la galaxia para enfrentarse a Kylo Ren y posteriormente se desvanece. Ahora el libro ha aclarado las dudas sobre su desaparición.

El enorme esfuerzo que hace Luke para proyectarse a sí mismo en Crait desde el planeta Ahch-To se explica en profundidad en este tomo.

"En realidad, la presencia de Luke solo existe en la Fuerza, una proyección a través de una técnica de Fallanassi que los antiguos Maestros relataron en los textos sagrados como Similfuturus. Esta disciplina requiere concentración extrema ya que Luke vierte su presencia viva de la Fuerza en la Fuerza cósmica que lo abarca todo, uniendo distancias increíbles. La transición es tan completa que Luke lo da todo en la Fuerza, encuentra serenidad en estos momentos mortales finales y se convierte en uno con el gran más allá", revela un pasaje.

"No quiero ser demasiado explícito porque me gusta que las personas puedan tener sus propias interpretaciones, pero creo que definitivamente el acto final literalmente le arrebata todo", dijo Rian Johnson, director de "The Last Jedi", en una entrevista a Huffington Post. "Eso es una gran cosa. Además, está haciendo que su acto final sea una forma de crear mitos de alguna manera ".

El hecho de que Luke se fundiera en uno con la Fuerza también significaba que podría haber tenido la posibilidad de "hacer más por la galaxia de otra forma", apuntó el realizador.

En "The rise of Skywalker", dirigida por J.J. Abrams, un Luke mucho más sereno se le aparece a Rey (Daisy Ridley) cuando intenta exiliarse en Ahch-To después de enterarse de que es la nieta de Palpatine (Ian McDiarmid). La charla motivadora finalmente la inspira para confrontar al Emperador en la batalla final entre los Sith y los Jedi.