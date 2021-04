Ewan McGregor, intérprete de Obi Wan-Kenobi, habló de la mala recepción de las precuelas de "Star Wars". | Fuente: Disney

Ewan McGregor regresará a su rol como Obi-Wan Kenobi, después de casi 16 años de su aparición en las precuelas de “Star Wars”. A la fecha, las mejoras en la tecnología para filmar y la creciente aceptación de las series televisivas basadas en la saga de George Lucas han traído una luz de esperanza para el universo, pero a comienzos de los 2000 no fue igual.

En una entrevista con The Hollywood Reporter, el actor escocés admitió el fracaso de las precuelas de “Star Wars” y lo doloroso que fueron esas reacciones negativas. “Fue difícil que no fueran bien recibidas. Eso fue lo verdaderamente duro. En general, son películas que no fueron muy queridas”, confesó.

Filmar rodeado de pantallas verdes

En ese sentido, Ewan McGregor también aludió que fue complejo actuar rodeado de pantallas verdes y azules para lograr la calidad de efectos que el cineasta George Lucas, conocido por su obsesión con la tecnología, quería traer a la pantalla ante la imposibilidad de hacerlo originalmente en sus primeras películas de la saga “Star Wars”.

“Estaba contento cuando me dieron el papel, y bueno, George [Lucas] ama la tecnología y le encanta estar muy a la vanguardia en este ámbito”, cuenta el intérprete de Obi-Wan Kenobi. Aunque un papel así de grande podría emocionar a cualquier estrella en un comienzo, no fue tan fácil hacer más de una cinta.

“Pero después de tres o cuatro meses así, se vuelve todo realmente tedioso, especialmente cuando las escenas son... Ya sabes, no quiero ser grosero, pero no es Shakespeare. No hay algo en lo que profundizar en el diálogo que pueda satisfacerte cuando no hay ningún tipo de ambiente o feedback en el plató. Fue bastante difícil de hacer”, agregó.

Lo que no queda duda es que el público se podrá reencontrar con Ewan McGregor en una producción televisiva que utilizará la misma tecnología que “The Mandalorian”, serie de Disney+ que destacó por las críticas positivas tanto de los fans como de la prensa especializada a nivel mundial. Ahora el actor considera que el rodaje es “más real” y lo disfruta mucho más.

“Obi-Wan Kenobi” será una próxima serie para la plataforma digital Disney+ que traerá de vuelta al famoso Jedi, considerado hoy como uno de los personajes más importantes de “Star Wars”.

