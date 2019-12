Después de ser uno de los personajes más relevantes de "The Last Jedi", muchos son los que han llamado la atención sobre la discreta aparición de Rose Tico, el personaje interpretado por Kelly Marie Tran, en "The rise of Skywalker". Y es que la presencia del personaje durante la novena película de "Star Wars" ha sido, como poco, anecdótica -apenas un minuto en pantalla-, algo que Chris Terrio, uno de los guionistas, ha explicado.

"Una de las razones por las que Rose tiene menos escenas de las que nos gustaría que tuviera es por la dificultad de usar el metraje de Carrie Fisher que teníamos disponible de la forma en la que queríamos hacerlo", señaló el guionista en una entrevista con Awards Daily. "Queríamos que Rose fuera el ancla de la base rebelde que estaba con Leia, que Leia no podía estar sin ninguno de los personajes que amamos, por lo que estaban trabajando juntas", continuó.

Y es que, como enfatizó Terrio, "a medida que el proceso evolucionó, algunas escenas escritas con Rose y Leia no cumplían con el estándar de fotorrealismo" que habían previsto. "Lo último que hicimos fue intentar dejar de lado de forma deliberada a Rose", concluyó el guionista para intentar zanjar la polémica acerca del personaje en "The rise of Skywalker".

Después de la relevancia de su papel en la octava película de la saga, Kelly Marie Tran sufrió un importante acoso online por parte del fandom más tóxico por el que terminó yendo a terapia. Así, a pesar de las explicaciones de Terrio, la justificación de la nula presencia de Rose en la novena entrega de Star Wars parece un tanto atropellada, y hay aún muchos espectadores que siguen pensando que el personaje fue apartado para calmar las aguas entre los seguidores de la franquicia tras las críticas a "The Last Jedi".

Las numerosas críticas y controversias a "The rise of Skywalker" no han detenido el éxito de la película, que ya supera los 724 millones de dólares recaudados en la taquilla internacional en apenas dos semanas en cartelera. Eso sí, la cinta aún está lejos de sus predecesoras: mientras que "The Last Jedi" consiguió 1.300 millones en taquilla, El despertar de la Fuerza sigue siendo la cuarta película más taquillera de la historia -la décima ajustada a la inflación- con 2.068 millones.