"Star Wars: The rise of Skywalker" | ¿Por qué se escucha la risa de Palpatine al final del tráiler?

Palpatine reaparece en el teaser de "Star Wars: The rise of Skywalker". | Fuente: Composición

El teaser de "Star Wars: The rise of Skywalker" trajo más de una sorpresa para los fanáticos de la saga galáctica, debido a que diversos personajes de las dos primeras trilogías se suman al episodio IX.

Una de las apariciones que más sorprendió a los fans en la "Star Wars Celebration", evento que reúne a los fieles seguidores de la franquicia y donde se presentó el tráiler, fue la de Lando Calrissian (Billy Dee Williams).

Como se recuerda, Lando era muy amigo de Han Solo (Harrison Ford), mítico personaje que murió en el episodio VII. Esta vez, Chewbacca tendrá como aliado a Lando, e incluso, ambos pilotearan el Halcón Milenario





Otro de los sorpresivos momentos del tráiler, fue cuando se escucha la risa de Palpatine, villano conocido como Darth Sidious y quien convence a Anakin Skywalker de unirse al lado oscuro para que finalmente se convierta en Darth Vader.

Como se recuerda, Darth Sidius "murió" en el episodio VI a manos de Darth Vader, quien terminó redimiéndose y ayudando a Luke a frenar al líder de los Sith. Sin embargo, este nuevo teaser releva que Palpatine no murió.

Hasta el momento, no hay imágenes claras o explicaciones de cómo Kylo Ren se pasó al lado oscuro cuando estaba recibiendo su entrenamiento como jedi, pero se puede suponer que Darth Sidious tuvo algo que ver.

"Star Wars: The rise of Skywalker" se estrena el 19 de diciembre de 2019 y se especula que culminará con la historia que inició con Ankin Skywalker. La próxima trilogía (episodiós X, XI y XII) de Star Wars ya no se centraría en el universo Skywalker.